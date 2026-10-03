康奈爾大學輪姦案州總檢察長調查　特朗普質疑涉案者不獲公平對待

美國康奈爾大學（Cornell University）兄弟會輪姦案持續發酵，紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）委任州總檢察長詹樂霞（Letitia James）為特別檢察官接手調查後，與後者向來不和的美國總統特朗普（Donald Trump）質疑有關決定。他10月2日提及案件時，形容詹樂霞是個「腐敗的人」，認為被她調查的涉案者將不會得到公平對待。



《紐約時報》報道，特朗普2日在白宮南草坪被記者問到對案件的看法時，發表上述言論。他說：「我為她正在調查的人感到難過，因為他們將得不到公平的對待。」

特朗普其後再於社交媒體Truth Social發文，質疑霍楚爾為何會任命一名「腐敗」的檢察官去處理備受爭議的康奈爾大學輪姦案。

特朗普並非直接提及案情，化名Jane Doe的女事主2024年指控在兄弟會會所遭灌酒落藥後輪姦，案件當年未有檢控下結案；她上月入稟民事起訴七名兄弟會成員、校方及涉事Chi Phi兄弟會，湯普金斯縣地方檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）最終重啟調查。

據報道，特朗普的言論更多是與他與詹樂霞之間的長期的恩怨有關。2人此前已多次交鋒，詹樂霞曾領導調查後者涉及的民事詐騙訴訟，法院當時裁定特朗普及其家族企業透過虛報與誇大名下淨資產來詐騙銀行與保險公司。

特朗普2025年重返白宮後，司法部即對詹樂霞的辦公室展開調查，審查其是否在該案中侵犯特朗普的公民權利。