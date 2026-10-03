AI當軍師？美媒：特朗普下令擄走馬杜羅前　曾諮詢聊天機械人Grok

美媒10月1日引述匿名官員報道，美國總統特朗普（Donald Trump）再次入主白宮後，對人工智能（AI）的能力驚嘆不已，在下令美軍擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）前，曾諮詢聊天機械人Grok，並感到Grok很聰明。



《時代周刊》（TIME）新一期以特朗普為封面人物，講述這位美國總統的第二任期。

報道引述匿名官員指，特朗普重回白宮後，與向他示好的科技企業高層日益親近，2025年12月，Tesla兼xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）到白宮與特朗普秘密會晤，特朗普用上數小時向馬斯克旗下的AI聊天機械人Grok連環發問，內容涉及他的總統職務與政治成就。

2026年1月5日，紐約市曼哈頓下城直升機場，被美軍強行擄走的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被押往位於曼哈頓的法院，首次出庭面對美國聯邦指控，包括毒品恐怖主義、陰謀、販毒、洗錢等。（Reuters）

報道又指，當時特朗普正下令用導彈襲擊涉嫌走私毒品的委內瑞拉船隻，他詢問Grok，若美國擄走馬杜羅，委內瑞拉民眾會有何反應，Grok回答稱馬杜羅是實行高壓統治且極不得人心的獨裁者，許多委內瑞拉人可能會為他的倒台而歡呼。

根據報道，在特朗普下令執行擄走馬杜羅的行動後，委內瑞拉街頭爆發慶祝活動，令特朗普由此認定Grok很聰明。