特朗普稱宣布韓國投資並非「操之過急」　威脅若不願意就收更多錢

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月2日表示自己沒有「操之過急」（jump the gun）宣布韓國對美投資消息，並威脅若韓國不願投資將「會收更多錢」，他同日表示美韓貿易協議包含一項價值84億美元（約659億港元）的強化石油回收項目。



特朗普宣稱：「我沒有衝動行事，如果他們不願意對我而言無所謂，我會收他們更多錢。」此前，他在9月30日單方面宣布，韓國對美國投資2000億美元（約1.56萬億港元）計劃，包括為阿拉斯加液化天然氣（LNG）項目投資約540億（約4237億港元），但韓國隨即表示尚未定案。

2026年10月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國阿拉巴馬州莫比爾舉行的中期選舉集會上發表講話。（Reuters）

特朗普2日在社交媒體發文表示，美韓貿易協議包含一項84億美元、用於從老舊油田增產原油的強化「石油回收項目」（Oil Recovery Project）。據韓聯社報道，韓國官員對此感到意外，指協議內容僅限於2025年11月韓美共同發布的資料。

2026年10月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體發文表示，美韓貿易協議包含一項84億美元、用於從老舊油田增產原油的強化「石油回收」（Oil Recovery Project）項目。（X@TrumpTruthOnX）

特朗普致力推動韓國投資阿拉斯加液化天然氣（LNG）項目，該項目擬建造一條長達1300公里管線，從阿拉斯加州北坡（North Slope）延伸至阿拉斯加南部尼基斯基（Nikiski）港口的LNG液化設施。外界指該項目成本料為墨西哥灣同類設施兩倍以上。