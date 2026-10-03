京都巴士車資、二條城入場費推雙軌收費　遊客價最高貴居民1倍

日媒10月1日報道，日本京都就巴士車資及被列為世界遺產的古蹟二條城入場費計劃推出「雙軌收費」制度，針對遊客等非居民加價，以應對過度旅遊和物價上漲。



據日本放送協會（NHK），京都市長松井孝治1日在市議會全體會議上透露該消息，二條城入場費加上二之丸御殿參觀券原價1300日圓，新收費下居民只需1000日圓（近50港元），遊客等非居民的價格則為居民的一倍，即2000日圓（近100港元）。

另外，京都市營巴士原本劃一收費230日圓，居民在新收費下僅須付200日圓（近10港元），非居民則加價130日圓，即增至360日圓（約18港元）。市政府計劃於2027財政年度內實施。

日媒10月1日，日本京都就巴士車資及被列為世界遺產的古蹟二條城入場費推出「雙軌收費」制度，針對遊客等非居民加價，以應對過度旅遊和物價上漲。圖為二條城。（FB@世界遺産・二条城）

松井孝治強調，相關措施是為了紓解過度旅遊及物價上漲，讓市民能夠切實感受到旅遊業帶來的好處，營造和諧共存的社會氣氛。