澤連斯基促特朗普制裁中俄衛星網絡公司　防俄軍空襲精確度升

據英媒10月3日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱已請求美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），對參與開發「俄版星鏈」衛星網路的俄羅斯及中國公司實施制裁。



澤連斯基表示，此前馬斯克（Elon Musk）封鎖克里姆林宮軍隊使用星鏈後，莫斯科在中國幫助下加快開發Rassvet衛星網路，最早可能於今年底或明年初投入營運。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2026年9月22日在紐約聯合國總部與美國總統特朗普（Donald Trump）會談40分鐘。（Reuters）

澤連斯基稱，他已「多次」向特朗普政府提出制裁請求，包括上月聯合國大會期間會面時，又指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）正加大空襲力度，試圖今冬擊垮烏克蘭，而衛星網絡將使俄軍提高空襲精確度。

軍事專家指Rassvet效果不如星鏈，但可傳輸無人機影像並用於攻擊無人機，或推動俄針對烏克蘭歐洲盟友的破壞活動。北京早前否認向俄羅斯提供武器支持。