查理斯三世將訪加勒比海國家　白金漢宮：直面奴隸制史惟不會道歉

英王查理斯三世（King Charles III）將在10月底訪問加勒比地區國家。白金漢宮10月2日稱，英王不會迴避英國參與奴隸貿易的歷史，但也不會為此正式道歉。



路透社2日報道，查理斯三世與王后卡米拉（Queen Camilla）將在本月底訪問巴哈馬、圭亞那，隨後再赴安提瓜及巴布達（Antigua and Barbuda）出席11月1日至4日舉行的英聯邦政府首腦會議（CHOGM）。

這次訪問正值加勒比和非洲國家，要求英國等前殖民宗主國為參與奴隸制支付賠償的呼聲日益高漲之際，這一議題預計將成為本屆會議的焦點。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

從15世紀到19世紀，至少有1250萬非洲人被歐洲商人綁架並販賣為奴。據估計，英國運送了其中約320萬人，成為繼葡萄牙之後，在奴隸貿易中第二活躍的歐洲國家。

白金漢宮發言人說：「各個論壇正在就殖民遺留問題，以及跨大西洋奴隸貿易對幾代人造成的深遠影響進行重要討論......因此，訪問行程不會迴避陛下所形容的『我們過去最黑暗的日子』，但遵循東道國的意願，此行將主要着眼於各國充滿活力的當下和充滿希望的未來。」

不過，發言人強調，賠償和道歉均屬於政府範疇的事務。儘管查理斯三世此前曾對奴隸制表達過哀痛，也支持開展英國王室與奴隸貿易的歷史聯繫的學術研究，但英國政府已排除支付任何賠償的可能性。

2026年7月23日，英王查理斯三世（King Charles III）在英聯邦運動會開幕式上致辭。（Reuters）

白金漢宮發言人指出，英王多年來親自致力於承認過去的錯誤，並尋找創造性的方式來糾正至今依然存在的社會不平等。在此次訪問期間，英王也將尋找機會，重溫並展現他的「個人、全心全意且持續的承諾」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

