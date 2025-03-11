凱特王妃闊別2年出席英聯邦日慶典　一身紅裙閃耀登場｜多圖

英王查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）和凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）3月10日出席了一年一度的英聯邦日（Commonwealth Day），去年兩人均因接受癌症治療而被迫取消參加此項活動。王后卡米拉（Queen Camilla）、威廉王子（Prince William）以及首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）也出席了儀式。



據英國廣播公司（BBC）報道，周一在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的活動慶祝了英聯邦「對世界產生的強大積極影響」。這是查理斯國王兩年內首次出席該活動，而凱特王妃去年也因接受化療而缺席。

據英國媒體報道，凱特身穿Catherine Walker設計的紅色長裙，配上Gina Foster設計的紅帽，高貴大方。

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報道指，今年英聯邦日的主題是「共同繁榮」（Together We Thrive），並頌揚「英聯邦大家庭的持久精神」（enduring spirit of the Commonwealth family）。西敏寺主任牧師在致辭時表示：「作為不同的民族，我們很高興有機會在相互尊重的基礎上，反思我們共同的尊嚴和為他人服務的承諾。我們慶祝將我們團結在一起並給予我們韌性和力量的愛與感情。」