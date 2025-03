凱特王妃闊別2年出席英聯邦日慶典　一身紅裙閃耀登場｜多圖

英王查理斯三世(King Charles III,又譯查爾斯三世)和凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)3月10日出席了一年一度的英聯邦日(Commonwealth Day),去年兩人均因接受癌症治療而被迫取消參加此項活動。王后卡米拉(Queen Camilla)、威廉王子(Prince William)以及首相施紀賢(Keir Starmer,又譯施凱爾或施紀賢)也出席了儀式。



據英國廣播公司(BBC)報道,周一在倫敦西敏寺(Westminster Abbey)舉行的活動慶祝了英聯邦「對世界產生的強大積極影響」。這是查理斯國王兩年內首次出席該活動,而凱特王妃去年也因接受化療而缺席。

據英國媒體報道,凱特身穿Catherine Walker設計的紅色長裙,配上Gina Foster設計的紅帽,高貴大方。

報道指,今年英聯邦日的主題是「共同繁榮」(Together We Thrive),並頌揚「英聯邦大家庭的持久精神」(enduring spirit of the Commonwealth family)。西敏寺主任牧師在致辭時表示:「作為不同的民族,我們很高興有機會在相互尊重的基礎上,反思我們共同的尊嚴和為他人服務的承諾。我們慶祝將我們團結在一起並給予我們韌性和力量的愛與感情。」