西班牙50城市爆大規模示威　數萬人上街抗議租金飆升及住房危機

數以萬計西班牙民眾10月3日（周六）走上馬德里和其他城市的街頭，要求政府採取行動應對日益嚴峻的住房危機，為民眾提供可負擔的住房。



此前，馬德里一名87歲退休老婦阿巴斯卡爾（Maricarmen Abascal）遭驅逐，引爆民眾最新一輪的強烈不滿。

據悉，阿巴斯卡爾居住了70多年的馬德里公寓被一家投資公司收購後，對方試圖將她的租金提高275%，迫使她搬走。

政府其後制定針對租戶的紓困措施，包括自動續簽租賃合同以及限制驅逐弱勢租戶，但在2日（周五）被國會否決。這引發群眾上街抗議，一些人揮舞海報，呼籲舉行大罷工。

一名參與馬德里示威活動的26歲男子德安古洛（Nando de Angulo）告訴路透社：「這太可恥了，這起事件顯示，我們人民必須去順應這些政黨，而不是政客順應民意，這種情況不能再繼續下去了。」

26歲的圖書管理員賽恩斯（Marcos Sainz）過去與朋友合租一個兩睡房公寓，月租為900歐元（約7950港元）。他抱怨說，如今一個單間公寓的租金往往就要1000歐元（約8830港元），相當於馬德里月薪中位數的一半。

他告訴法媒，他將一直抗議，「直到有人敢於出手管制為止，否則我們都得離開馬德里，那就太可惜了，因為我是馬德里人」。

2026年10月3日，西班牙馬德里，大量民眾上街參與示威活動，要求政府採取行動停止驅逐租戶，緩解住房危機。（Reuters）

多年來，由於供應無法滿足需求，住房問題一直是西班牙民眾最關心的議題之一。與歐盟其他地區一樣，西班牙的租金和房價不斷上漲。

行業數據顯示，過去10年間，西班牙平均租金幾乎翻了一倍，房屋價格則上漲約90%。

政府這次提呈的法案遭否決，被認為是左翼的社會主義黨首相桑切斯（Pedro Sanchez）遭遇的又一次政治挫折，也再次引發外界質疑他的少數派政府能否撐到2027年的下屆大選。

2026年7月31日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在休達（Ceuta）發表聲明，正值大量非法移民從摩洛哥湧入西班牙領土。（Reuters）

西班牙媒體2日（周五）報道，相關立法未能通過後，桑切斯可能會在11月提前舉行大選，他將在觀察3日（周六）抗議活動的規模後再做決定。

桑切斯的辦公室拒絕就相關報道置評。西班牙政府星期六表示，約有7萬人參加了馬德里的示威活動，但主辦方宣稱有50萬人。

在東南部城市華倫西亞，示威者與警方發生衝突，警方發射橡膠子彈和催淚彈驅散抗議人群。

2026年10月3日，西班牙馬德里，大量民眾上街參與示威活動，要求政府採取行動停止驅逐租戶，緩解住房危機。（Reuters）

約30名抗議者一度進入該市的地標文化建築，藝術科學城（City of Arts and Sciences），隨後被警方驅離。西班牙50個城市的其他示威活動則和平進行。