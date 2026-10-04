巴西今舉行大選　盧拉民調稍微領先博爾索納羅之子

巴西10月4日（周日）舉行大選，現任總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）將迎戰參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro），後者是前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的長子。選前民調顯示，盧拉領先弗拉維奧的幅度收窄。假如4日舉行的首輪投票中沒有候選人能夠獲得超過50%的選票，頭兩名候選人將進入10月25日的次輪投票。



路透社3日引述巴西的CNT/MDA民調顯示，尋求第四度出任總統的盧拉對弗拉維奧的領先優勢有所縮窄，同時民調也預示假如進入次輪投票，選情將更加膠着。

盧拉與弗拉維奧在選前出席競選集會：

民調顯示，在首輪投票，盧拉將獲得43.1%的選票，其次是弗拉維奧（38%）。

9月15日的民調顯示，盧拉的支持率為40.5%，弗拉維奧為30.4%。

據《衛報》報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高度關注巴西大選。

在9月於聯合國大會發表演說後不久，特朗普召集十多位志同道合的拉美領導人，並吹噓自他開始第二個任期以來，該地區舉行的七次總統選舉全部由右翼候選人勝出。

這些選舉勝利，以及美國強行擄走馬杜羅（Nicolas Maduro）後接管委內瑞拉，讓拉丁美洲僅剩下六個國家由左翼政府執政：其中包括地區強國巴西和墨西哥，小國烏拉圭和危地馬拉，以及備受孤立的古巴和尼加拉瓜政權。

2026年1月5日，紐約市曼哈頓下城直升機場，被美軍強行擄走的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被押往位於曼哈頓的法院，首次出庭面對美國聯邦指控。（Reuters）

據報道，盧拉與弗拉維奧在對美政策上存在嚴重分歧，尤其是在特朗普對該地區的主要外交政策-- 所謂的「禁毒戰爭」（war on drugs）上。

弗拉維奧承諾勝選將加入「美洲之盾」聯盟，並對犯罪採取「鐵腕」手段，而盧拉則對主權問題表示憂慮，並稱看見這些加入特朗普主導聯盟的拉美國家總統們的「自卑情結」令人「悲哀」。

自特朗普2025年初展開第二個總統任期，他與盧拉的關係時而冷戰，時而公開示好，但目前正處於低谷。盧拉多次指責華盛頓試圖幹預巴西事務，並偏袒弗拉維奧和他的父親博爾索納羅。

2026年10月4日，巴西舉行大選，現任總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva，左）將迎戰參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro，右），後者是前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的長子。（Reuters）

弗拉維奧參選總統因為他的父親無法參選，博爾索納羅2022年在大選中敗給盧拉，其後因試圖發動政變而被定罪，目前被軟禁在家。