特朗普：共和黨勝選成人派5000美元　民主黨勝選重回大蕭條｜有片

美國將於11月3日舉行中期選舉，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月3日重提早前做出的承諾，假如共和黨勝出眾議院和參議院的中期選舉，他將向每位成年公民派發5000美元（約3.9萬港元）。特朗普警告，假如民主黨勝出中期選舉，美國將回到1929年經歷的大蕭條（the Great Depression）。



特朗普重提共和黨勝選將向每位成人派發5000美元：

據《新聞週刊》報道，特朗普3日在其社交平台發布影片承諾，假如共和黨贏得參眾兩院的選舉，將向每位美國成年公民發放5000美元（約3.9萬港元）。他將這一承諾描述為「要麼獲得現金，要麼面臨經濟崩潰」的選擇。

特朗普在片中表示：「假如共和黨贏得眾議院和參議院，我將向所有美國成年公民發放5,000美元。」特朗普9月曾在達拉斯舉行的共和黨全國委員會首次中期選舉大會上做出這個承諾。

按照特朗普的說法，成年公民將符合領取資格，但目前尚未公布任何相關立法、資格規則、資金授權或支付時間表。

特朗普稱，民主黨的政策會增加賦稅，損害經濟，並導致「災難」。

他強調：「假如民主黨獲勝，你們將面臨一場經濟大蕭條，就像1929年那樣。」

特朗普試圖讓選民將共和黨的勝利與巨大的個人利益聯繫起來，同時將民主黨控制國會描繪成迫在眉睫的財政威脅。

特朗普並沒有區分納稅人和無需繳納聯邦所得稅的成年人。

他聲稱，共和黨能夠提供這筆資金，因為聯邦政府正在透過關稅獲得巨額收入。

特朗普稱這項提議需要約1萬億美元（約7.85萬億港元），然後將這個數字與他聲稱的21萬億美元（約165萬億港元）的新國內投資進行相提並論。特朗普重申只有共和黨主政的美國能夠做出類似的承諾，而民主黨卻不能。

這種表述賦予了這項提議一個簡單的政治邏輯：團結的共和黨政府將釋放出民主黨無法提供的紅利。

2026年10月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）日重提早前做出的承諾，假如共和黨勝出眾議院和參議院的中期選舉，他將向每位成年公民派發5000美元（約3.9萬港元）。（X@realDonaldTrump）

然而，對美國的投資承諾本身並不是可用於直接支付這筆「派錢」的聯邦資金池。