杜拜航空企圖恐襲案　內塔尼亞胡：負傷機長是英雄　邀訪以色列

在飛行中遭到副機師用航空應急斧砍傷，但負傷後仍臨危不亂，拼死打開艙門，為他人制服暴徒創造條件。這名在恐怖襲擊中幫助保住了一百多名以色列乘客生命的阿聯酋杜拜航空（flydubai）印度籍英雄機長，獲以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）邀請訪問以色列。



法媒報道，內塔尼亞胡周六（10月3日）向機長馬查爾（Smit Machchhar）發出邀請，希望他作為貴賓訪問以色列。

內塔尼亞胡表示，希望馬查爾可以和以色列關鍵國際夥伴之一的印度總理莫迪（Narendra Modi）在明年5月的以色列獨立日慶典上共同點燃火炬。他指出，這一榮譽角色通常只保留給以色列公民。

以色列總理辦公室發佈的片段顯示，內塔尼亞胡在與這名仍在住院的機長通電話時說：「你是印度和以色列勇敢人民的真正英雄，也是整個世界的英雄。」

阿拉伯聯合酋長國調查人員周六認定，杜拜航空事故為一宗恐怖攻擊。當被問及襲擊發生的經過時，馬查爾說，副駕駛當時稱要進行回教徒的例行祈禱。

2026年10月2日發布的一張照片顯示，印度公民、杜拜航空公司機師馬赫查爾（Smit Machchhar，左）在客機上被副機師刺傷。照片中他與印度總理莫迪（Narendra Modi，右）正在視像通話。（Reuters）

馬查爾回憶：「許多當地人都會祈禱，這並無異常。出於尊重，在他祈禱時我只看着前方，沒有往後看。突然，大約過了四五分鐘，我的後腦勺遭到重擊。我當時的第一反應是客機遭遇了災難性損壞，出事了。」

「但隨之而來的是一連串不斷的重擊。我這才意識到，有問題的不是客機，而是和我同在駕駛艙裏的另一個人。」

2026年9月30日，杜拜航空（FlyDubai，又譯迪拜航空）一班從杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機爆出企圖恐襲案，副機師涉在飛行途中襲擊機長並試圖墜毀飛機。右圖為涉施襲的副機師機師，雙手被綁、雙膝跪地。（影片截圖）左圖：圖為遇襲的印度藉機長Smit Machchhar在機上接受急救。（影片截圖）

馬查爾坦言，雖然頭部受傷導致他記憶有些模糊，但他當時仍設法拉開駕駛艙門，「不過我想他又把門給關上了」。

他解釋說，如果當時不反抗就必死無疑，所以使出了最後的力氣拼死一搏。「我用盡全身力氣沖向艙門並成功打開，幸好外面有人在等候。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

