貝森特：中國AI模型實力已達美國8至9成 擬建立兩國AI通報機制
撰文：張涵語
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美國財長貝森特（Scott Bessent）近期接受美媒Axios採訪時表示，中國的AI模型水平已達到美國的八至九成左右。而貝森特則計劃提議建立美中兩國之間的AI安全通報機制，以應對AI可能出現的安全問題，且他認為北京方面會同意這項提議。
報道指，在中國國家主席習近平上個月對美國進行國事訪問之前，貝森特與中國國務院副總理何立峰就討論了AI安全問題，其中包括一項關於建立AI事件溝通管道的提議。
貝森特稱，「很多中國模型都非常強大——雖然不如美國模型那麼強大，但它們擁有80%到90%的強大功能，而且沒有安全防護措施，可以導入到世界任何地方。」
而美國也在努力平衡AI的快速發展和其帶來的技術風險。當被問及AI高管警告他們可能會失去對日益強大模型的控制時，貝森特直言不諱地說，「那麼他們就應該放慢腳步。」
貝森特表示，美國需要更加重視保護關鍵系統免受AI威脅，而不是僅僅專注於建立更強大的模型。
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