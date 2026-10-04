美網安企指中國黑客組織冒充美AI專家寄郵件　試圖竊取密碼資料

美國網絡安全企業Proofpoint於10月1日在一份報告中稱，他們觀察到被命名為「TA419」的中國黑客組織，此前假冒美國AI專家，試圖通過向美日智庫、大學和其他機構AI專家發送電子郵件，來獲取密碼等資料。該組織此前還試圖冒充日本防衛大臣小泉進次郎發送釣魚郵件。



路透社報道，Proofpoint根據該黑客組織使用的惡意軟件類型、用於實施攻擊的網絡基礎設施，以及他們觀察到的該組織關注的目標，將這些黑客攻擊歸咎於中國黑客組織。

黑客・網絡攻擊・入侵電腦（示意圖）（Reuters）

Proofpoint表示，該黑客最近的攻擊活動包括撰寫偽裝成AI專家的電子郵件，其中包括曾任白宮科技政策辦公室首席副主任的帕克（Lynne Parker）。 Proofpoint公司指，這些郵件通常會先提出與AI相關的合作或計劃，然後再將目標用戶引導至竊取密碼的網站。

但Proofpoint公司拒絕透露黑客的目標，僅表示其中包括「從事AI監管、出口管制和國家AI戰略研究的專家」。