美國家情報總監證實出任「AI沙皇」　領導起草報告評估AI風險

美國白宮成立針對人工智能（AI）的特設小組，由國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）領導，使他如外界預期一樣成為特朗普政府的「AI沙皇」。



美國《華爾街日報》報道，這個小組將在120天內，起草一份評估AI帶來的風險，以及聯邦政府對這項技術應承擔何種監管責任的報告。

克萊頓向《華爾街日報》證實自己將領導這個「超級智能部隊」（Super Intelligence Force，「超級智能」是特朗普（Donald Trump，又譯川普）對AI的稱呼）。

克萊頓說：「總統要求組建一個小組，以確保兌現他的承諾，即讓我們在超級智能領域保持領導地位，並將美國人民的利益放在首位。」

2026年7月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）在華盛頓參加聽證會。（Reuters）

與此同時，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也批評一些AI領袖關於AI帶來「生存風險」的警告是危言聳聽且無濟於事。

他在周六發表的美國新聞網站Axios專訪中，呼籲行業進行自我監管並拿出解決方案。「研發實驗室的人必須承擔起責任，我同意這一點。我認為實驗室現在也已經轉而接受這種想法了。」

2025年3月7日，美國華盛頓，圖為貝森特與特朗普在會議上交談。（Getty Images）

儘管外界對AI安全風險的擔憂日益加劇，但特朗普明確拒絕了制定新監管條例的呼聲，並強調將保持美國領先於中國的地位放在首位。

特朗普本週也與AI行業高管簽署一項包含外部安全審計和更嚴格內部控制的「白宮協議」（White House Accord）。這份協議「具道德約束力」，但不具法律強制力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

