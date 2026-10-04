以官員：杜拜劫機或為伊朗新空襲戰術　激進化機師發動911式攻擊

一位前以色列國防軍上校、資深情報官員警告稱，載有以色列乘客的杜拜客機被劫持事件，可能預示伊朗正在實施一種全新的恐怖戰術：將民航機師激進化，使其成為發動「911式」攻擊的新型自殺炸彈客。



美國《紐約郵報》（New York Post）10月3日報道，曾在以色列國防軍擔任情報官員超過20年的艾辛（Miri Eisin）表示，杜拜客機事件發生之後，她立即懷疑伊朗參與這宗劫機事件。但她仍謹慎​​地強調自己沒有直接證據，而且調查仍在進行中。

她說，那位刺傷印度籍機長並試圖撞毀載有174名乘客的飛機的阿曼飛行員，可能受到了伊朗伊斯蘭共和國或其恐怖主義代理人的極端化影響。

杜拜航空（FlyDubai）一架飛往以色列的班機9月30日發生副機師刺傷印度機長事件，乘客與其他機組人員隨後合力制伏行兇的副機師，班機緊急降落沙特。圖為印度飛行員馬赫查爾（Smit Machchhar）。（Reuters）

艾辛稱，「一個人絕不會自己平白無故產生這種想法：去撞毀一架載滿乘客、同時也包含他自己在內的飛機。回想過去的劫機事件，包括911事件，劫機者從未擔任過飛機的飛行員。這可能是一種新型的自殺式炸彈襲擊者，」

艾辛指，如果伊朗應對此次攻擊負責，他們可能試圖透過向航空公司輸送極端化飛行員來製造一種新型自殺式炸彈襲擊者，這些飛行員隨時可能發動攻擊。而飛行員的專業訓練並不能使他們免受極端主義思想的洗腦。