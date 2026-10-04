俄前總理指普京自知入侵烏克蘭為錯誤決定　惟不願承認

一直反對俄烏戰爭的俄羅斯前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）批評，儘管俄羅斯經濟問題日益嚴重，普通民眾與精英階層的焦慮情緒也在上升，但現任總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）並不願承認入侵烏克蘭是個錯誤決定，也沒有準備好通過談判來結束戰爭。



卡西亞諾夫周六（10月3日）在巴黎接受法新社專訪時說，他相信普京深知自己在2022年入侵烏克蘭是一個錯誤，但他絕不會改變既定路線。

卡西亞諾夫直言：「他犯了一個自己無法承認的錯誤……他輕信了安全部門關於烏克蘭很脆弱的報告。」

2026年9月28日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與中央選舉委員會（CEC）主席帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）會面。（Reuters）

現年68歲的卡西亞諾夫在2000年至2004年間擔任俄羅斯總理，後於2022年離開俄羅斯，目前流亡拉脫維亞首都里加；2023年，莫斯科將他列為「外國代理人」。

卡西亞諾夫表示，他不認為戰爭會在2027年結束，因為美伊衝突導致的油價高企，以及美國和歐洲國家在如何應對克里姆林宮問題上的分歧，都讓普京底氣大增。

卡西亞諾夫說：「普京當然在暗自得意。他顯然認為自己無需做出任何讓步，就能讓戰爭繼續下去，並堅信自己能在針對烏克蘭的消耗戰中取勝。」

他警告，即將到來的冬季對烏克蘭而言可能異常殘酷，並敦促西方國家團結一致，對克里姆林宮施加心理壓力，同時緊急向基輔提供「愛國者」防空導彈，以保護烏克蘭民用基礎設施免受日益加劇的打擊。

卡西亞諾夫透露，他仍與俄羅斯統治精英階層的一些人保持着聯繫，並稱他們正被恐懼籠罩着。「每個人都希望戰爭結束，絕大多數人都是這麼想的。不同之處在於人們想要怎樣的結局：有些人希望以勝利結束，有些人希望以普京戰敗結束，還有些人則只希望戰爭停下來，無論結果如何。」

至於普通俄羅斯民眾，卡西亞諾夫認為，儘管傷亡人數不斷增加，食品價格不斷上漲，但還沒有到爆發起義的程度。不過他也說，新一輪的大規模軍事動員可能會引發街頭抗議。

曾是蘇聯情報機構克格勃（KGB）特工的普京，一直堅稱數百萬俄羅斯人支持這場戰爭。今年9月，執政黨在一場被批評者指責受到嚴密控制的選舉中，贏得創紀錄的絕對多數席位，普京也將這次投票描繪成民眾對戰爭的支持。

卡西亞諾夫：西方最大的錯誤就是太害怕普京

卡西亞諾夫是在出席巴黎非政府組織「自由俄羅斯」（Russie-Libertes）為反普京流亡人士舉辦的會議間隙受訪的。

他在會議上發言時直言，西方和歐洲人犯下的最大錯誤，就是太害怕普京。「他沒有看起來那麼強大……普京其實比許多歐洲人更害怕按下核按鈕。」

2026年10月1日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）出席瓦爾代辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）全體會議時發表講話。（Reuters）

卡西亞諾夫說，普京正在通過增加混合攻擊，挑釁西方採取行動，以便他加以利用。「他是個煽動者。他唯一懂的運作模式，就是他在克格勃學院學到的那一套。這是他親口告訴我的。」

卡西亞諾夫指出，普京希望外界認為他是一個「瘋子」，但實際上他只是一個「極度精於算計的冷酷傢伙」。

不過，他不認為普京準備與歐洲爆發全面衝突，「普京想要的是尊重。他想逼迫整個歐洲對他表示尊重。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

