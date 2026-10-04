歐國聯｜以色列記者提政治問題掀火藥味　愛爾蘭足總中斷記者會

愛爾蘭在塞爾維亞迎戰以色列的歐國聯（Nations League）第二場比賽前夕，以色列記者10月3日（周六）在發布會上提出具強烈政治色彩的問題，並指控愛爾蘭球員在首回合比賽中稱以色列球員為「猴子」。愛爾蘭足總（FAI）官員隨即中斷提問，強烈駁斥該指控為「完全不實」，並直接結束發布會。



綜合外媒報道，愛爾蘭隊此前在匈牙利舉行的首場比賽中以3-0擊敗以色列隊。在那場比賽中，愛爾蘭球員佩戴了臂章，並在以色列國歌奏響時特意低下頭，且雙方隊長也沒有在開球前進行握手儀式。

2026年10月3日，在塞爾維亞巴奇卡托波拉（Bačka Topola）TSC體育場舉行的愛爾蘭隊媒體發布會上，通訊主管Kieran Crowley與愛爾蘭隊主教練哈爾格里姆松（Heimir Hallgrimsson，左）一同示意發布會結束。（Getty）

由於愛爾蘭足球總會（FAI）出於安全考慮拒絕在主場舉辦比賽，雙方的次回合較量定於周日在巴奇卡托波拉（Bačka Topola）進行。然而，愛爾蘭隊主教練哈爾格里姆松（Heimir Hallgrímsson）周六出席的賽前新聞發布會引發新的緊張局勢。

2026年10月1日，歐洲國家聯賽，愛爾蘭隊對戰奧地利隊。圖為愛爾蘭隊主教練哈爾格里姆松（Heimir Hallgrímsson）。（Reuters）

以色列記者向哈爾格里姆松提問，詢問他對杜拜劫機事件有何看法。愛爾蘭隊的新聞官隨即回應道，「我們今天不回答此類問題，只回答與足球有關的問題。」

隨後，另一名記者向愛爾蘭隊主教練發問，「你們的球員在比賽中稱我們的球員為猴子……」話音未落，他便立即被一名FAI官員打斷，該官員反覆堅稱「這完全不屬實」，同時拿走了記者手中的麥克風。

面對外界的高壓與情緒化的環境，愛爾蘭隊主教練哈爾格里姆松強調團隊必須保持冷靜。他透露球隊目前會在賽前進行集體祈禱與擁抱，以幫助球員在充滿干擾的環境中專注於足球本身