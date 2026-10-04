特朗普搖擺州俄亥俄造勢拉票　呼籲支持者提早及郵寄投票

美國將於11月3日舉行中期選舉。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月3日到關鍵戰場俄亥俄造勢拉票，期間再次表示將向逾2000萬名長者每人發放90美元（約706港元），承諾各大企業將會加強在俄亥俄州投資，並稱這些投資是由他的關稅政策促成。過去一直反對郵寄投票的特朗普同日又發布影片，呼籲共和黨人提早投票或以郵寄方式投票。



特朗普當日在集會上表示，俄亥俄對共和黨保住國會參、眾兩院多數席位至關重要，呼籲支持者把中期選舉當作「他也在參選」般踴躍投票。

《紐約時報》報道稱，特朗普此前一再指控郵寄投票存在腐敗，更多次動用行政權力來限制郵寄選票，如今改口反映共和黨面對中期現實的壓力，擔憂支持者因不信任郵寄投票而直接放棄投票，影響整體投票率。

2026年10月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國俄亥俄州萬達利亞巴特勒高中舉行的集會上發表演說。（Reuters）

特朗普還在俄亥俄的集會上再次強調若共和黨保住參眾兩院的多數席位，將向每位美國成年人發放5,000美元（約3.9萬港元）的承諾，又表示該州有7萬個家庭將在「未來幾天內」收到針對《平價醫療法案》（ACA）保費的500美元退款支票。

而關於向老年人發放的90美元，白宮表示這筆款項將來自「聯邦醫療保險改進基金」（Medicare Improvement Fund）。該基金由國會於2008年設立，作為一筆靈活資金，用於改善計劃運作以及向醫療服務提供者支付費用。

俄亥俄州是特朗普過去三次總統競選中均獲勝的州，如今正成為11月中期選舉的關鍵戰場。除俄亥俄州外，特朗普近日亦造訪德州、俄克拉何馬州和阿拉巴馬州等共和黨傳統票倉。