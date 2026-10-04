諾貝爾和平獎揭曉在即　特朗普恐再落空　國際太空站成熱門

諾貝爾和平獎即將於10月9日出爐，預測人士表示，今年和平獎可能出現一個「其實沒那麼離譜」的選擇：把獎頒給國際太空站（ISS）；但地球上的競爭者同樣不少，包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）、蘇丹緊急救援團隊、烏克蘭兒童權益倡議人士，及兩個重要國際法院。



頂尖預測專家、奧斯陸和平研究所所長耶洛（Haakon Gjerlow）說，在多邊主義日益崩解、許多國家退回到維護地表上更狹隘國家利益之際，國際太空站（ISS）背後的機構，是人類探索宇宙過程中罕見的全球合作象徵。

專家表示，國際太空站是諾貝爾和平獎的優質選擇。（Reuters）

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耶洛今年的名單，除了國際太空站外，還包括，烏克蘭兒童權益倡議人士庫列巴（Mykola Kuleba）與國際救援組織「救助兒童會」（Save the Children）、蘇丹的草根救援網路「緊急應變室」、及保護記者委員會；過去兩年，全球記者死亡人數寫下近45年有紀錄以來最高。

國際法院（ICJ）與國際刑事法院（ICC）也共同獲得耶洛點名。國際刑事法院因對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）等領袖發布逮捕令，一方面招致批評與爭議，另一方面也獲得部分人士肯定。

美國總統特朗普毫不掩飾希望贏得諾貝爾和平獎的意願，今年也再次獲得提名。不過，美國與以色列2月發動的伊朗戰爭仍未解，若把獎頒給特朗普，可能被視為高度爭議的選擇。

圖為2026年1月15日，特朗普在白宮接過委內瑞拉反對派領袖馬查多擁有的諾貝爾和平獎。（Reuters）

耶洛表示，2025年和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）去年把獎牌送給特朗普的風波，將使評審今年更審慎評估得主是否可能因此承受特朗普壓力。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今年在國際舞台上表現受到矚目，一大原因是，他在美國關稅等議題上公開與特朗普抗衡。

多倫多大學名譽退休教授魏斯曼（Nelson Wiseman）說，「無論誰拿到諾貝爾獎，特朗普都會不高興」，「若是卡尼得獎，美加關係恐怕會比現在更緊張」。

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