特朗普推韓國投資阿拉斯加LNG　首爾態度審慎

美國總統特朗普9月30日表示，韓國同意參與總值500億美元的阿拉斯加液化天然氣（LNG）項目，作為韓國對美2,000億美元投資計劃的一部分。惟韓國總統李在明其後表明，韓國是否參與將取決於項目的財務可行性及法律合規情況。



美國CNBC報道，阿拉斯加LNG項目計劃透過約800英里管道，將北坡普拉德霍灣（Prudhoe Bay）的天然氣輸送至南部尼基斯基（Nikiski）的液化設施，年產能達2,000萬公噸，估計成本介乎445億至545億美元。

2026年10月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國阿拉巴馬州莫比爾舉行的中期選舉集會上發表講話。（Reuters）

首爾科技大學未來能源融合學系教授柳承勳指，從尼基斯基運送LNG至韓國只需約7至9天，遠短於美國墨西哥灣沿岸的20至30天，可大幅降低運輸成本，並避開霍爾木茲海峽等地理政治咽喉。

Poten & Partners亞太商業情報主管黃潔玲則表示，阿拉斯加LNG因管道漫長，經濟效益不及其他項目，「不會是韓國最便宜的供應來源」。她指澳洲、美國及卡塔爾的LNG均更便宜，阿拉斯加項目的總資本開支足以興建三個墨西哥灣項目。