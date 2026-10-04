兩名伊朗聯大代表據報因逾期逗留被「趕出」美國　阿拉格齊否認

美媒Axios周六（3日）引述消息報道，在紐約出席聯合國大會的兩名伊朗代表，因無視美方要求逗留多日而被「趕走」。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在社交平台X發文，否認報道內容，批評美方以虛假「驅逐」外交官為榮。



第81屆聯合國大會高級別周9月22日正式開幕，至29日結束。一位匿名美國官員透露，美國國務院28日已要求出席聯合國大會的伊朗特別代表團成員立即離境，但兩人未有遵從。美方周五（10月2日）再通知伊方，知道兩名代表仍在紐約逗留，要求他們立即離開。其中一人當晚離境，另一人周六早上離開。

官員表示，國務卿魯比奧「是認真的」，又指兩人在聯大結束很久之後仍留在紐約，現已「被趕出國」。

Axios早前報道，在美伊談判受阻後，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）28日已經要求伊朗駐聯合國代表團立即離開美國。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在社交網站發文稱，出席聯大會議的伊朗外交官中，除了1人提早離境之外，其餘所有人都按預定時間離開。他還表示，任何外交使團團長都不應以虛假的「驅逐」外交官事件為榮，做法暴露出絕望和挫敗情緒，亦違背聯合國東道國的義務。