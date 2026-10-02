美國制裁伊朗汽車鐵路行業　封鎖戰由海上延伸至陸地

美國財政部10月1日宣布制裁伊朗汽車及鐵路行業與其外國供應商，並把協助伊朗繞過制裁的俄羅斯A7公司列為跨國犯罪組織，擴大孤立德黑蘭的經濟戰。



據路透社及《紐約時報》（The New York Times）周四（1日）報道，今輪制裁屬8月24日公布的經濟放逐行動（Operation Economic Outcast）一部分，旨在削減德黑蘭用於戰爭、導彈建造、網絡攻擊及伊斯蘭革命衛隊的資金。

伊朗港口遭海上封鎖、霍爾木茲海峽油運中斷後，德黑蘭轉趨依賴汽車及鐵路運送石油、化肥及化學品，今次行動正針對這些陸上替代渠道，受制裁包括佔伊朗國內車市逾九成的霍德羅（Iran Khodro）及賽帕（SAIPA）兩大車廠，以及國營鐵路公司等三家鐵路營運商，印尼、阿聯酋及土耳其的供應商亦一併列入。

2026年9月1日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在記者會上發言。（Reuters）

財政部長貝森特（Scott Bessent）稱，行動直接打擊伊朗的協助者，為美國及夥伴徹底耗盡德黑蘭財源鋪路；有制裁專家警告，扼殺這種規模的經濟，勢必同時扼殺賴以維生的民眾。

同日受制裁的A7公司，被認定為重要跨國犯罪組織；據調查顯示，該公司透過全球70多家空殼公司、以人工智能偽造貿易紀錄及加密貨幣洗錢，協助受制裁俄企以至伊朗購買貨物，部分用於添購武器及無人機的敏感零件。