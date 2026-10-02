特朗普專訪揚言或殲滅伊朗 讚習近平狀態更勝從前
撰文：韓學敏
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月28日接受《時代雜誌》（TIME）專訪時揚言或殲滅伊朗，又稱中國國家主席習近平強健有活力、狀態更勝從前。
據《時代雜誌》（TIME）周四（10月1日）報道，訪問在白宮進行。特朗普宣稱美軍已摧毀伊朗核能力、海軍及空軍，159艘艦艇沉沒海底；他證實上週末拒絕伊方停火方案，因條件僅限重開霍爾木茲海峽，並不足夠；被問中期選舉後會否加強轟炸，他稱有可能，又揚言殲滅伊朗即為世界創造和平。
提及與習近平對會晤，特朗普稱：「我認為他的健康狀況非常好。我也希望你們引述我說的這句話，因為我和他相處了兩天，行程非常緊湊，造訪了很多不同的地方。我不知道，但他的健康狀況完美。」雙方還談及人工智能（AI），特朗普稱習近平和他都「同意」將AI改稱為「超級智慧」（Super intelligence，SI）。
對於11月中期選舉，特朗普稱只要親自拉票，共和黨表現會不錯，又表明考慮在任期結束前特赦政府成員，並拒絕排除動用《叛亂法》的可能。
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