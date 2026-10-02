特朗普專訪揚言或殲滅伊朗　讚習近平狀態更勝從前

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月28日接受《時代雜誌》（TIME）專訪時揚言或殲滅伊朗，又稱中國國家主席習近平強健有活力、狀態更勝從前。



據《時代雜誌》（TIME）周四（10月1日）報道，訪問在白宮進行。特朗普宣稱美軍已摧毀伊朗核能力、海軍及空軍，159艘艦艇沉沒海底；他證實上週末拒絕伊方停火方案，因條件僅限重開霍爾木茲海峽，並不足夠；被問中期選舉後會否加強轟炸，他稱有可能，又揚言殲滅伊朗即為世界創造和平。

2026年9月25日，美國總統特朗普、第一夫人梅拉尼婭、中國國家主席習近平及夫人彭麗媛在華盛頓國家檔案館博物館入口處合影。 （路透社)

提及與習近平對會晤，特朗普稱：「我認為他的健康狀況非常好。我也希望你們引述我說的這句話，因為我和他相處了兩天，行程非常緊湊，造訪了很多不同的地方。我不知道，但他的健康狀況完美。」雙方還談及人工智能（AI），特朗普稱習近平和他都「同意」將AI改稱為「超級智慧」（Super intelligence，SI）。

對於11月中期選舉，特朗普稱只要親自拉票，共和黨表現會不錯，又表明考慮在任期結束前特赦政府成員，並拒絕排除動用《叛亂法》的可能。