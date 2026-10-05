杜拜航空企圖恐襲案｜以媒：副機師原擬駕機撞向特拉維夫機場

杜拜航空（FlyDubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機，於空中爆出企圖恐襲案。多家以色列媒體10月4日報道，涉事阿曼籍副機師哈馬米（Hamam al-Hammami）在接受查問時稱，原本計劃駕駛飛機撞向特拉維夫本古里安機場（Ben Gurion Airport）的建築物或飛機。



杜拜航空（FlyDubai）一架飛往以色列的班機9月30日發生副機師刺傷機長事件。（Reuters）

7月因朋友是機組人員而取消行動

以色列第12頻道報道，29歲的哈馬米選擇在客機飛至約旦上空時，襲擊印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar），原計劃讓飛機正常飛行至快要抵達本古里安機場、以色列軍機來不及實施攔截時，駕機撞向機場建築物。不過，機長負傷打開駕駛艙門，挫敗了哈馬米的企圖。

《耶路撒冷郵報》援引一名以色列消息人士稱，哈馬米接受查問時表示，他被杜拜航空錄用前，就已經策劃襲擊。他曾研究哪些航空公司營運飛往特拉維夫的航線，並嘗試應聘，最終獲杜拜航空聘用。

《以色列時報》稱，哈馬米近幾個月曾多次駕駛杜拜航空的航班，前往本古里安機場。他7月曾計劃行動，但因其中一名機組人員是其朋友，所以擱置計劃。

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是次企圖恐襲發生於9月30日，杜拜航空FZ1073航機從阿聯酋杜拜飛往特拉維夫途中，副機師哈馬米被指駕駛艙內利用應急斧（crash axe）砍傷機長，導致飛機突然急降。

其後機長打開駕駛艙門，哈馬米被機組人員和乘客制服，機組人員重新控制飛機，令航班改道並安全降落在沙特阿拉伯的塔布克機場。