杜拜航空喋血案｜內塔尼亞胡下令對飛以色列國際航班進行安全審查
撰文：張涵語
出版：更新：
杜拜航空9月30日一班從杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機爆出企圖恐襲案，阿聯酋通訊社10月3日引述該國總檢察長表示，副機師在飛行途中企圖恐襲，在駕駛艙內用應急斧襲擊機長，試圖奪取飛機控制權。事件發生後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4日下令對飛往以色列的國際航班進行安全審查。
法媒報道，總理辦公室發表聲明稱，內塔尼亞胡「已指示國家安全委員會負責人埃茲拉（Shmuel Ben Ezra）指派一名審查員，對涉及飛往以色列的外國民航航班的所有安全方面進行徹底審查」。
對於劫機事件的批評者關注焦點在於，來自與以色列無外交關係國家的飛行員，是如何獲準執飛前往特拉維夫航班。國家審計長2024年的報告曾指出，在以色列營運的外國航空公司的安全責任劃分並不明確，並建議政府解決這個問題。
交通部長雷格夫（Miri Regev）否認對此次失誤負有責任，稱針對外國航空公司運營航班的安全監管屬於以色列對外情報機構「摩薩德」和對內安全機構「辛貝特」的職權範圍。
杜拜航空企圖恐襲案｜以媒：副機師原擬駕機撞向特拉維夫機場以官員：杜拜劫機或為伊朗新空襲戰術 激進化機師發動911式攻擊杜拜航空恐襲案揭航空業真相 機師健康和收入掛鈎 有問題不敢說杜拜航空企圖恐襲案 內塔尼亞胡：負傷機長是英雄 邀訪以色列