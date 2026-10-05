杜拜航空喋血案｜內塔尼亞胡下令對飛以色列國際航班進行安全審查

杜拜航空9月30日一班從杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機爆出企圖恐襲案，阿聯酋通訊社10月3日引述該國總檢察長表示，副機師在飛行途中企圖恐襲，在駕駛艙內用應急斧襲擊機長，試圖奪取飛機控制權。事件發生後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4日下令對飛往以色列的國際航班進行安全審查。



法媒報道，總理辦公室發表聲明稱，內塔尼亞胡「已指示國家安全委員會負責人埃茲拉（Shmuel Ben Ezra）指派一名審查員，對涉及飛往以色列的外國民航航班的所有安全方面進行徹底審查」。

2026年9月30日，一架載有乘客的客機抵達以色列特拉維夫附近的本古里安國際機場。這些乘客原本搭乘的是杜拜航空從阿聯酋飛往以色列的航班，該航班在遇到緊急狀況後改道飛往沙特阿拉伯。（Reuters）

對於劫機事件的批評者關注焦點在於，來自與以色列無外交關係國家的飛行員，是如何獲準執飛前往特拉維夫航班。國家審計長2024年的報告曾指出，在以色列營運的外國航空公司的安全責任劃分並不明確，並建議政府解決這個問題。

交通部長雷格夫（Miri Regev）否認對此次失誤負有責任，稱針對外國航空公司運營航班的安全監管屬於以色列對外情報機構「摩薩德」和對內安全機構「辛貝特」的職權範圍。