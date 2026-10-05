杜拜航空企圖恐襲案｜副機師曾在澳洲留學　澳反恐當局調查關聯

澳洲警方發言人10月4日證實，多個機構共組反恐小組正在調查杜拜航空FZ1073航機涉事阿曼籍副機師哈馬米（Hamam al-Hammami）與澳洲之間的關聯，包括他是否在澳洲被極端化。哈馬米日前在飛行途中企圖恐襲，在駕駛艙內用應急斧襲擊機長，試圖奪取飛機控制權。



路透社報道，澳洲聯邦警察發言人周日表示，由聯邦警察、維多利亞州（Victoria）警方及澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation）組成的「維多利亞州聯合反恐小組」，正在調查副機師哈馬米與澳洲的關聯。

報道指，兩位知情人士透露，哈馬米曾於維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）一所大學求學。另一位消息人士則指，他約10年前在墨爾本皇家理工大學（RMIT University）就讀。

澳洲國旗：MELBOURNE, AUSTRALIA - NOVEMBER 21: The Australian Flag is seen during game four of the One Day International series between Australia and South Africa at Melbourne Cricket Ground on November 21, 2014 in Melbourne, Australia. (Photo by Michael Dodge/Getty Images)

另有英媒報道，有熟悉調查人士表示，哈馬米在澳洲期間據稱曾造訪激進清真寺和極端主義網站。澳洲情報單位早已掌握相關資料。

澳媒亦引述消息人士指，副機長於2014年獲得澳洲學生簽證，翌年抵達澳洲讀大學，之後在2017年離開澳洲，當局在2019年確認他已不再就讀有關大學課程後取消其簽證。