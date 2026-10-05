法國學生示威｜24所學校遭縱火洗劫　全國近500所學校10月5日停課

法國學生抗議風波持續延燒，教育部長熱弗雷（Édouard Geffray）10月4日表示，由於部分地區安全條件仍未達標，周一預計將有400至500所高中全面或部分停課。熱弗雷透露指，自學生抗議活動爆發以來，已有24所學校遭到「縱火或洗劫」。



綜合外媒報道，熱弗雷周日指控有社運人士尤其是極左派人士，滲透高中生抗議運動，不但讓原本由學生發起的運動變質，更涉及極端暴力行為，已對學生及教職員安全構成威脅。他透露，目前已有78名教育工作者受傷，直言如此嚴重的情況「前所未見」。

這次法國學生抗議運動於上周爆發，起初集中在巴黎，其後迅速蔓延至蒙彼利埃、南特、馬賽等城市。示威學生主要不滿法國教育環境惡化，包括學校教師人數不足、班級學生過多，以及部分校舍年久失修等問題。

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu，左）透露政府正加速審查所謂「破壞者付費」法案。（Reuters）

不過，隨着示威規模逐漸擴大，部分地區也爆發暴力衝突。司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，截至上周五為止，全國約3700所學校中已有735間，以不同形式受到暴力示威影響。

內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）則表示，單在上周五一天就有多達1747人遭到逮捕。然而，抗議活動目前仍未出現平息的跡象，主辦團體指責政府至今缺乏「具體措施」，已號召學生本周二繼續上街示威。

總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）日前提到，當局將進一步處理高中生與教育工作人員面臨的困境，包括確保正常上課、改善校園設施、重新調整上課時間安排，以及提高大學入學申請平台的透明度等。此外，針對示威期間發生的大規模破壞行為，勒科爾尼透露政府正加速審查所謂「破壞者付費」法案，希望未來能讓造成公共或私人財物損失的肇事者自行負擔相關費用。