英國監察組織：AI生成兒童虐待圖半年破6千張　促立法監管模型

英國網絡觀察基金會（Internet Watch Foundation，以下簡稱IWF）發表報告指，由人工智能（AI）生成的兒童性虐待圖像數量，於網絡上呈「繁殖式」（proliferating） 激增。數據顯示在2026年上半年內，兒童性虐待相關圖像上升約40%，遠高於2025年全年總量。



《衛報》10月5日報道，IWF分析師發現，2026年上半年出現的逼真兒童性虐待相關圖像比前一年全年還要多，表示於今年上半年符合兒童性虐待法律定義的AI圖像，達6,310張，較2025年全年的4,512張高出約40%。

2023年2月3日，英國倫敦，圖為生成式AI「ChatGPT 」界面出現在電腦螢幕上。（Getty）

在這些AI生成的違法圖像中，絕大多數受害者為7至13歲女性兒童。分析師亦發現，相關AI影片亦於近年有上升趨勢。

IWF政策主管Hannah Swirsky稱，她支持國會議員提出有關制定具有約束力的AI軟件立法的呼籲，以逼使人工智能公司建立更安全的AI模型：「若企業不開發從設計初就安全的工具，這個問題就無法解決。」