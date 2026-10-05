韓國多家銀行遭網絡攻擊　疑黑客利用AI施襲

韓國多家銀行近期遭到黑客攻擊，至少2.5萬名客戶個人資訊被洩露。韓聯社10月4日引述韓國金融部門消息稱，多處發現黑客利用人工智能（AI）實施攻擊的跡象。總統李在明同日聽取相關部門報告，並下達指示要求徹底調查，及制定切實有效對策。



2026年10月1日，韓國總統李在明在韓國雞龍市的軍事基地發表講話。 （Reuters）

韓聯社報道，新韓銀行、KB國民銀行、韓亞銀行等7家金融公司近日遭到黑客入侵。據推測，黑客利用AI工具，不斷更換IP地址發動自動攻擊。新韓銀行向國會提交的資料顯示，在該銀行的遇襲事故中，黑客利用了韓國、美國、日本、香港等地的IP地址作為跳板。

報道指出，韓國金融部門已向約500家金融企業傳達相關注意事項，提醒防範攻擊及加強網絡安全。當局並實地檢查了發生事故的企業，並根據檢查結果，向所有金融企業傳達薄弱環節和改善案例，以防事故重演。