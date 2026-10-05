人工智能抗衰科技直達全美消費者　勵晶太平洋業績可冀｜聶振邦

相信在不少同輩社交場合，大家會留意到有些故人看起來較實際歲數年青，依舊是「美魔女」、「凍齡男神」等，仿如吃了防腐劑的人物；有些則看上去較為蒼老。最新研究指出，人類老化其實並非緩慢、平均地進行，而是可能在特定年齡突然「加速」。根據2024年一項針對老化分子變化的研究，人類一生中可能會經歷兩次明顯的老化跳躍（aging burst），一次大約出現在44歲左右，另一次則落在60歲上下。人類老化絕非單單是外觀問題，亦意味著身體各項機能在衰退，所以人工智能針對個人抗衰科技需求亦火速冒起，相應投資機遇自然值得關注。勵晶太平洋（0575）近日便帶來相關利好消息。



抗衰科研成果已獲市場高度認可

公司於9月底宣佈旗下Deep Longevity推出美國消費者數字健康及遠程醫療平台Accrua™。論到Deep Longevity，是一家由人工智能驅動、辨識生物老化程度的智能公司，致力於讓與老化相關的健康問題變得可衡量且可操作。其科研成果之一的BloodAge模型為Goshen等人發表於《Aging and Disease》（2026年）一項經同行評審研究，發現生物年齡與實際年齡的差距每增加一年，死亡風險上升15%。Deep Longevity的技術最近更在Nestlé VITAL智能老化全球挑戰賽中榮獲亞軍，該項全球創新競賽吸引了全球150家企業參賽，引證其抗衰科研成果已獲市場高度認可。

Deep Longevity科研成果之一的BloodAge模型，發現生物年齡與實際年齡的差距每增加一年，死亡風險上升15%。（Deep Longevity）

老化時鐘技術首次直接延伸至消費者

至於今次宣佈推出Accrua平台，服務對象覆蓋全美國50個州，成為勵晶太平洋拓展美國市場的直銷（D2C）策略的重要一步，並與集團現有與診所、醫院、實驗室及保險公司的企業對企業（B2B）模式相輔相成。此舉標誌著Deep Longevity旗下專有及曾獲獎的老化時鐘技術及SenoClock®平台首次直接延伸至消費者；而Accrua提供簡單、直接並由美國持牌臨床醫生主導的在線醫療服務。該平台的核心是Deep Longevity專有的、由人工智能生成的BloodAge報告，該報告通過常規血液檢測判斷消費者是否屬於「快速老化者」，即生物年齡較實際年齡增長更快的人士。

推出Accrua平台標誌著Deep Longevity旗下專有及曾獲獎的老化時鐘技術及SenoClock®平台首次直接延伸至消費者。（Deep Longevity）

GLP-1減重及相關療法之收入增速驚人

另可留意Accrua提供由醫生指導的一系列治療選項，包括減重（如胰高血糖素樣肽－1（GLP-1）療法）、肽類藥物、女性健康（如激素替代療法）及男性健康（如睾酮療法）等藥物。其中GLP-1減重及相關療法的數字遠程醫療近年大受歡迎，美國具代表性平台有MEDVi, LLC。於2025年（其首個完整營運年度）產生超過4億美元的收入，按當前趨勢，其2026年的年度化收入有望達約18億美元（據《福布斯》2026年4月2日引述《紐約時報》報道），收入增速驚人。

觀乎Accrua能提供類似服務，市場認為上述數字可以說明Accrua所瞄準的市場具備可觀的消費需求及收益潛力的規模。因著Deep Longevity提供的科研技術，透過Accrua能惠及全美普羅消息者，勵晶太平洋的董事會視其為集團未來重要的新收入來源。此意味著由於Deep Longevity的業務漸趨成熟，驅動集團產生第二增長曲綫。這種以生物年齡而非僅憑症狀作為治療依據，在這個已展現出非凡消費者需求的市場中，是一項真正嶄新的提案，無怪集團對未來的機遇感到振奮。不難看出，不論未來業績增長或股價表現，集團同樣具備大放異彩條件。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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