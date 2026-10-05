韓國SK會長世紀離婚案判後首偕「外遇婦」赴宴　黃仁勳同場亮相

韓國SK集團會長崔泰源與其婚外情對象、T&C基金會理事長金熙英9月28日在美國紐約出席韓國協會（Korea Society）年度晚宴，同場出席的焦點人物還包括獲頒2026年「詹姆斯·A·范弗利特獎」（James A. Van Fleet Award）的英偉達（NVIDIA，又譯：輝達）行政總裁黃仁勳，以及三星電子會長李在鎔等人。



韓國《韓國經濟》報道，崔泰源與金熙英的同行備受關注，因這是2026年7月首爾高等法院就崔泰源與前妻盧素英的「發回更審」作出財產分割判決，以及崔泰源10月初宣布出售9,440億韓圜持股籌資後，兩人的首次公開亮相。

韓媒公布的片段顯示，金熙英身穿韓服，坐在崔泰源身旁，不時與其他參加活動的人士談笑風生。

+ 2

首爾高等法院家事1部於7月24日發回更審宣判，將財產分割額由原先二審認定的1.3808萬億韓圜下調至9,440億韓圜（約55億港元），並維持年利率5%的遲延利息。

崔泰源方面在再上訴期限最後一日、8月14日提交上訴狀，其後表明接納其中約7,000億韓圜，僅就餘下2,440億韓圜請求最高法院裁決。

再上訴焦點包括盧素英貢獻度由35%降至33.3%是否適當、離婚確定後SK股價上升是否應反映於分割比例，以及將SK Siltron股份納入分割對象是否正確。

崔泰源與金熙英此前於2023年10月在法國巴黎一場晚宴首次並肩亮相，首次正式同行則為2019年「Social Value Connect」活動。