諾貝爾醫學獎揭曉　美德3學者折桂　研究揭示大腦運作謎團

2026年諾貝爾生理學或醫學獎得主揭曉，由美國神經學家戴塞羅斯（Karl Deisseroth）、德國生物物理學家赫格曼（Peter Hegemann）和納格爾（Georg Nagel）奪得。三人研究發現光控細胞的機制，揭示活體大腦中的神經細胞如何塑造記憶、情感和行為，為神經科學開啟一個新時代。



2026年諾貝爾生理學或醫學獎得主揭曉，由戴塞羅斯（Karl Deisseroth）、赫格曼（Peter Hegemann）和納格爾（Georg Nagel）奪得。（諾貝爾網站）

諾貝爾生理學或醫學獎授予戴塞羅斯、赫格曼和納格爾，三人發現並開發出一種「光控開關」，能精準開啟或關閉大腦中個別神經細胞與神經迴路的活動，讓科學家能更深入理解大腦如何運作，並逐步解開神經細胞活動如何影響行為、引發疾病。

長期以來，大腦如何控制情感、行為和身體功能一直是個謎。20世紀，研究人員開始探索大腦不同區域分別影響哪些功能，但當時的研究方法無法證明其中的因果關係。

赫格曼和納格爾在一種單細胞藻類中發現了通道視紫紅質這種特殊感光蛋白，戴塞羅斯則將其轉化為一種由光控制的神經細胞開關，並通過基因工程將其植入活體大腦的神經細胞中，為光遺傳學（optogenetics）奠定基礎。

諾貝爾委員會表示，這一方法現已在全球實驗室廣泛應用，委員會主席Per Svenningsson表示：「光遺傳學讓我們能夠以過去只能想像的方式繪製大腦的運行圖譜。」

另外據資料顯示，赫格曼和納格爾曾在2020年獲頒邵逸夫獎，以表揚他們改變神經科學的光遺傳學技術、對生命科學與醫學做出貢獻。