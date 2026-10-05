諾貝爾獎今起揭序幕　生理學或醫學獎料聚焦減肥藥激素研究

2026年諾貝爾獎10月5日起陸續揭曉，生理學或醫學獎將於當天公布。法媒指，外界預料，這個獎項可能頒給調節食慾的激素研究，有關發現為Ozempic、Mounjaro等減肥藥奠定基礎。



報道稱，諾貝爾生理學或醫學獎、物理學、化學、文學、和平及經濟學六個獎項，10月5日至12日將每日揭曉。

2026年諾貝爾獎10月5日起陸續揭曉，生理學或醫學獎將於當天公布。（網頁截圖）

生理學或醫學獎5日公布。報道引述數據分析公司Clarivate研究分析主管彭德爾伯里（David Pendlebury）稱，GLP-1研究因全球臨床影響巨大，最有可能獲獎。

可能獲獎者包括加拿大內分泌學家德魯克（Daniel Drucker）、丹麥醫生霍爾斯特（Jens Juul Holst）及南斯拉夫（現北馬其頓）出生美籍生物化學家莫伊索夫（Svetlana Mojsov）。

其他可能領域包括皮膚再生幹細胞研究、光學同調斷層掃描（OCT）、免疫系統黏附受體研究，以及乳癌或DNA定序研究。

諾貝爾物理學獎將於6日公布，化學獎則於7日接棒登場。

文學獎8日公布，有評論猜測，瑞典學院或繼去年匈牙利作家克拉斯諾霍爾卡伊（Laszlo Krasznahorkai）後，頒給女性作家，可能來自拉丁美洲，阿根廷作家施韋布林（Samanta Schweblin）為人選之一。

和平獎9日公布，去年委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲獎引發爭議，美國總統特朗普曾大力游說。今年可能人選包括拯救兒童基金會與烏克蘭兒童權利活動家庫列巴（Mykola Kuleba）、蘇丹緊急應變室，以及保護記者委員會。

經濟學獎10月12日壓軸頒發。