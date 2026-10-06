紐約州急頒災難緊急狀態　麻疹爆發創35年新高

美國紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）星期一（10月5日）宣布全州進入災難緊急狀態，以應對麻疹病例增加。這是美國州政府自2025年麻疹病例開始激增以來，首次作出類似宣布。



綜合路透社和新華社報道，根據行政命令，截至10月3日，紐約州居民今年已報告108宗麻疹病例，其中92宗是自7月15日以來出現的，主要集中在18個縣疫苗接種率偏低的農村社區。紐約市有七宗病例，其余101宗分佈在州內其他地區。

霍楚爾說：「不應該有人因一種可以通過疫苗預防的疾病而患上重病或死亡。」

緊急狀態擴大了可為民眾接種麻疹、流行性腮腺炎和風疹（Measles, Mumps and Rubella，MMR）疫苗的醫療專業人員范圍。註冊護士可為疑似麻疹病例開具檢測單，藥劑師則可為2歲及以上兒童接種MMR疫苗。所有MMR接種記錄也須在72小時內錄入州或紐約市的免疫登記系統。

紐約洲因麻疹病例急增，州長霍楚爾 (Kathy Hochul) 宣佈全州進入災難緊急狀態令。 (Reuters)

紐約州衛生部門說，自7月15日以來，農村地區已接種超過1000劑MMR疫苗。緊急狀態星期一生效，將持續至11月4日。

鄰近的賓夕法尼亞州同樣面對麻疹疫情。截至10月2日，當地已報告977宗病例及五宗死亡病例；州衛生部門星期一說，病例總數已突破1000宗，是當地30多年來最嚴重的州級麻疹疫情。

美國疾病控制及預防中心（CDC）數據顯示，截至10月1日，全美今年已確認3887宗麻疹病例，是1991年以來疫情最嚴重的一年。CDC建議接種兩劑MMR疫苗，以獲得最佳保護。

CDC說，美國幼兒園學童的疫苗接種率近年來持續下降，2025年至2026學年降至92.4%，低於95%的目標水平，一些社區的接種率更低。

本文獲《聯合早報》授權轉載

