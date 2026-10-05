甲流｜10歲男童染病併發休克情況嚴重　潛伏期無外遊、未接種疫苗

衞生防護中心今（5日）公布，錄得一宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的10歲男童，於上周五出現發燒、咳嗽、流鼻水和頭暈，昨日被帶到威爾斯親王醫院急症室求診，同日獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前仍然留醫，情況嚴重。初步調查顯示，男童於潛伏期內沒有外遊，尚未接種2026/27年度季節性流感疫苗。



衞生署衞生防護中心今（5日）公布，錄得一宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的10歲男童。（資料圖片）

10歲男童確診甲流 目前留醫情況嚴重 未接種季節性流感疫苗

衞生防護中心公布，錄得一宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的10歲男童，於上周五出現發燒、咳嗽、流鼻水和頭暈，昨日被帶到威爾斯親王醫院急症室求診，同日獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。

該男童呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前仍然留醫，情況嚴重。初步調查顯示，男童於潛伏期內沒有外遊，尚未接種2026/27年度季節性流感疫苗。

6月底至今累計22宗兒童感染流感嚴重個案 呼籲早日安排學童接種流感疫苗

中心表示，本港自6月底進入流感季節，最新監測數據顯示，整體流感活躍程度維持在高水平。由6月底至今，累計錄得22宗兒童感染流感的嚴重個案。當中16宗已康復出院、兩宗情況穩定、兩宗情況嚴重、一宗情況危殆及一宗死亡。

中心說，由於近月社區的流感傳播廣泛，感染人數及嚴重個案均顯著增加，又指9月開學後已錄得近350宗在學校發生的流感樣疾病爆發的報告，共影響超過2,000人，學校和家長必須提高警惕並採取預防措施。

2026／27年度季節性流感疫苗接種計劃已於上月17日展開，包括季節性流感疫苗學校外展計劃。本年度學校外展計劃推出全新醫健通電子同意書功能，不僅便利市民參與疫苗接種計劃，同時有助簡化醫護機構及學校的行政程序，從而使外展活動能夠更早展開。暫時已有約100間學校舉行外展活動，較去年同期大幅增加。中心呼籲全港學校及家長和中心通力合作，盡早完成同意程序，早日安排學童接種流感疫苗。