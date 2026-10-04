日本沖繩酒店女屍發現案　20歲美軍海軍陸戰隊員被捕

日本沖繩縣那霸市一間酒店10月3日發生屍體發現案，一名39歲女子倒斃在房間內，個人物品不翼而飛。警方展開調查，並於4日以涉嫌強盜殺人罪拘捕一名20歲駐當地美軍海軍陸戰隊成員。



日本放送協會（NHK）及琉球放送（RBC）4日報道，被捕20歲美軍士兵為駐普天間基地的海軍陸戰隊上等兵巴拉德（Devin Jacob Ballard）。據警方披露的案情指，疑犯涉嫌在3日凌晨2時至4時多期間，於那霸市若狹的一間酒店內殺害居於市內的39歲女子屋宜杏奈，再搶走對方的錢包等物品。

日本沖繩縣那霸市一間酒店10月3日發生女屍發現案，警方展開調查，並於4日拘捕一名駐普天間基地美軍士兵。（X/@j2zfyz）

現場附近的防盜攝影機片段顯示，一名貌似外國人的男子與一名女子進入酒店房間，其後該名男子帶走女子的個人物品。

圖為位於宜野灣市中央的美國海軍陸戰隊普天間基地。（沖繩縣政府網站圖片）

女事主未有按時退房，酒店員工在3日清晨4時半左右進入房間，發現對方昏迷不醒，於是報警求助。警方接報調查，在同日深夜於沖繩市的紅燈區發現與防盜攝影機拍到特徵相似的男子後，在4日凌晨1時半左右拘捕涉案美軍士兵。

疑犯接受問話時否認指控，警方正調查對方與死者的關係，以及案發原因。