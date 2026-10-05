杜拜航空案｜水電工學《空中浩劫》救人成性感男神　特朗普也折服

杜拜航空（FlyDubai）從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，疑似企圖讓飛機墜毀，所幸機長設法擊退副機師並解鎖駕駛艙門，讓乘客與機組人員衝入駕駛艙制伏副機師。其中一名水電工乘客哈永（Yaniv Hayun）正是空難調查節目《空中浩劫》（Air Crash Investigation、Mayday: Air Disaster）的觀眾，並運用節目內容協助飛機恢復穩定。

哈永如今爆紅，讓水電工這個職業在不少單身女性眼中脫穎而出，有女子直言自己已徹底着迷，覺得這樣的男子「很性感」。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯：川普）亦被哈永的魅力吸引，自稱為哈永的粉絲。



特朗普在社交媒體發布影片。他在影片中對哈永表白，稱：「你喜歡我，我也喜歡你」。

他說：「他（哈永）是特朗普的支持者。我也是他的粉絲，而且是超級大粉絲。」

美國《紐約郵報》報道，哈永的英雄行為引起舉國震驚，也引起某些單身人士的興趣，一些以色列女性正以全新的眼光看待水電工。

杜拜航空客機驚魂：哈永（中）是空難調查節目《空中浩劫》（Air Crash Investigation、Mayday: Air Disaster）的觀眾，他運用節目內容在千鈞一髮之際協助飛機恢復穩定，成為英雄。（路透社）

美籍以色列女子萊夫（Chaya Lev）在以色列已居住10年。她說：「我想要一個水電工，寶貝！他們什麼都不怕，我太著迷了，這就是我想要的男人。」

萊夫反問道：「誰不想要一個看完電視節目，就能衝進駕駛艙救下整架飛機的男人？這很性感。」