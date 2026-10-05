杜拜航空企圖恐襲案｜以色列官員：涉事副機長入職前已策劃襲擊

杜拜航空（Flydubai）FZ1073航班9月30日發生企圖恐襲案，涉事阿曼籍副機師哈馬米（Hamam al-Hammami）仍在阿聯酋接受問話。兩名知情以色列官員10月5日透露，疑犯供稱在杜拜航空入職前，已有發動襲擊的計劃。



路透社報道，該兩名知情以色列官員表示，疑犯向調查人員稱，自己搜尋飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的航空公司，發現杜拜航空有前往當地的航線後，就向對方申請入職。

另一名消息人士指出，疑犯計劃將客機撞向特拉維夫的本-古里安國際機場（Ben Gurion International Airport），而且在今年較早前執行另一次前往當地的航班時已有意劫機並在特拉維夫墜毀，但最終未有付諸實行。

杜拜航空客機恐襲未遂案：以色列傳媒曝光副機師遭制服後的照片（影片截圖）

目前未知疑犯當時改變主意的原因，消息人士稱對方有熟人在機上。

另外澳洲警方4日證實，多個機構共組反恐小組正調查疑犯與澳洲之間的關聯，包括他是否在澳洲被極端化。

這宗企圖恐襲案發生於9月30日，杜拜航空編號FZ1073班機從杜拜飛往特拉維夫時，疑犯在駕駛艙內發難，以救生斧襲擊印度籍機長，試圖奪取飛機控制權。機長負傷成功打開駕駛艙門，乘客得以制服疑犯。機上備用機組人員之後將這架載有170多名乘客的飛機降落在沙特阿拉伯的塔布克機場（Tabuk Airport）。