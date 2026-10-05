法國學生示威持續發酵　有15歲學生撿起突圍彈炸斷手

法國學生示威自上周起持續發酵，學生抗議師資不足、校舍年久失修等問題，本周一（5日）有近500間學校因示威完全或部分停課。法國北部朗斯市（Lens） 當日有一名15歲學生在與警方衝突期間撿起一枚警用突圍彈，手部被炸斷。有檢察官表示，學生已被緊急送院治療，目前生命安全無大礙。



據法國《費加羅報》報道，事發於加萊海峽省朗斯市一間職業中學外、當地時間上午10時30分左右，現場當時有約200至250名示威者聚集，與警方爆發衝突。

報道稱，事發經過尚有待釐清，但有警方消息人士稱，受傷的15歲學生當時撿起警方早前扔出的突圍彈（又稱刺痛彈，用於驅散示威者），試圖扔回給警方，惟突圍彈在手中爆炸，學生手部被當場炸斷。

2026年10月2日，法國圖盧茲（Toulouse），戴着口罩的高中生參與抗議活動，要求政府改善教育環境。（Reuters）

檢察官蒂弗里（Étienne Thieffry）表示，事發後學生很快被送往一間具備收治能力的醫院，目前沒有生命危險，當局已將此案提交法國國家警察總監察局（IGPN）進行調查。

法國此次學生示威上週在巴黎爆發，其後迅速蔓延至蒙彼利埃、南特、馬賽等城市。示威學生不滿法國教育環境惡化，包括學校教師人數不足、班級學生過多，以及部分校舍年久失修等問題。抗議活動目前仍未出現平息的跡象。