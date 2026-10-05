美前眾院議長Dennis Hastert逝世 曾因性侵男童付掩口費囚15個月
撰文：洪怡霖
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美國伊利諾伊州肯德爾縣驗屍官辦公室10月5日發表聲明稱，共和黨前眾議院議長哈斯特爾特（Dennis Hastert）上週末逝世，終年84歲。
哈斯特爾特在2016年的時候被控多年前向遭其性侵的受害人付「掩口費」，並因此遭判囚15個月，罰款25萬美元，成為美國有史以來被判入獄的其中1名最高層政客。
控方文件指，1970年間哈斯特爾特曾在一間高中教書並擔任摔角教練。在一次外出訓練時，在旅館性侵犯多名學生，包括一名當時14歲的學生。其後哈斯特爾特在2010年同意，向這名14歲受害人支付350萬美元，換取不公開當年事件的「掩口費」。
哈斯特爾特在大約4年間，從銀行帳戶多次提取共約170萬美元交給對方。頻密的支帳引起聯邦調查局和國稅局（IRS）關注，調查後揭發事件。
哈斯特爾特曾在1999至2007年，克林頓和喬治布殊在任總統年間，連續8年擔任國會眾議院議長。美國司法部表示由於性侵事件已發生在數十年前，超過法律追溯期，但哈斯特爾特被指在調查期間作虛假陳述，連同違反財經法的「掩口費」一同起訴。但考慮其認罪、年事已高且健康狀況欠佳，輕判15個月有期徒刑和罰款。
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