特朗普性侵罪成　國債上限臨懸崖　2024大選主題卻回到邊境難民？

5月9日，紐約曼克頓聯邦法院的一個9人陪審團（6男3女）一致裁定特朗普（Donald Trump）性侵和誹謗罪成，判罰款一共500萬美元。一如所料，特朗普在其社交媒體Truth Social上攻擊判決是「史上最大獵巫行動的延續」。這次審訊雖然只屬定罪門檻較低的民事訴訟，卻是首次有一般平民看過各方舉證陳詞之後判定特朗普性侵，大大減少了案件的政治意味。

同一天，總統拜登（Joe Biden）與民主、共和兩黨領袖則在白宮首次就國債上限提升和聯邦政府開支的問題作談判，以圖趕在最早可能發生於6月1日的「X-date」史上首次債務違約日來臨之前尋得解決辦法。雖然拜登堅持國債上限不能被綁架作為談判條件，間接導致會面無果而散，但按美國傳統選舉總統的「標準」來看，在誰更像個總統的直覺觀感上，拜登無庸置疑地在這一天擊敗了特朗普。（按：特朗普前幾天還在公開反問他自己為何要性侵一個差不多60歲的女人……）

性侵罪成 還能選總統嗎？

根據特朗普性侵案控方的說法，這次特朗普性侵案的案情發生在1996年左右，當時大約53歲的受害者、女性雜誌專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）在一家百貨公司巧遇特朗普，特朗普要求她幫忙揀選一件禮物，兩人隨後走到女性內衣部，特朗普拿起一套連身內衣叫她穿上。兩人半開玩笑走進試衣室後，特朗普一手把門關上，脫下卡羅爾的緊身褲，然後先用手指、後用陽具插入其陰道內。卡羅爾隨後推開特朗普逃走。

現年79歲的卡羅爾（E. Jean Carroll）勝訴後展露笑容。（Reuters）

卡羅爾當時並沒有報警，只有跟友人訴說，直到2019年經過#MeToo運動之後才在其回憶錄公開此事。當時特朗普的第一個反應就是指卡羅爾「不是我喜歡那類」（not my type），第二個反應才是事件沒有發生過，其後又稱他不認識卡羅爾、卡羅爾是個騙子等等。到卡羅爾的官司在特朗普任內和下台後拖延數年之後，特朗普更在作供時曲解卡羅爾的言論，指她認為「強姦很性感」。他也一度將卡羅爾年輕時的照片誤認作自己的第二任妻子。

相較於卡羅爾本人以及多達10位辯方證人的作供，特朗普卻拒絕出庭自辯，只由辯方律師質疑控方說法。由於民事訴訟舉證標準較低，只要求較有可能為真，而非刑事案的無合理懷疑，因此卡羅爾在沒有「還在冒煙的槍」（smoking gun，指無可辯解的確鑿證據）的情況下依然獲陪審團一致裁定勝訴。

雖然特朗普方面已聲言會為此上訴，而且民事裁決也未必能建立確鑿的案情，但這宗案件對特朗普的政治衝擊恐怕將高於此前曼克頓檢察官對特朗普「商業文件造假」的刑事起訴——畢竟後者只是程序有錯，而前者有多達9位陪審員看過控辯雙方證據和辯論之後一致裁定特朗普性侵罪成，明顯指向特朗普的個人失德，其嚴重性遠高於2016年流出、其中特朗普聲言可隨意「抓女性下體」的錄音。

特朗普錄影作供的片段截圖。（Reuters）

選民的「道德冷感」

話雖如此，但特朗普的基本盤選民過去七年以來一次又一次顯示出他們擁有頗為詭異的道德感，到底這次特朗普性侵罪成會否打擊他們對特朗普的支持、到底特朗普將「獵巫」政治打壓的劇本轉用於作為一介平民的陪審員身上還會否有效，我們確實不能憑常識妄下判斷。

不過，未來可以讓我們進一步觀察的訴訟相信會陸續有來。美國司法部的特別檢察官正在調查特朗普非法帶走和藏有政府機密文件一事，以及其在2020年1月6日國會暴亂的角色，兩者都有可能帶來刑事檢控。而佐治亞州（Georgia）的一位檢控官也正在調查特朗普串謀選舉欺詐等罪名，預計會在本年夏天公布會否起訴特朗普。

這些事態發展最終可能會對於「獨沽一味」打文化戰爭的特朗普黨內總統初選主要對手、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）有利。德桑蒂斯近來民望不振，主要原因是其政治魅力不及特朗普，但其競選主打卻是他比特朗普「乾淨」和道德高尚，像這次民事性侵案一般的案件可能會使部份共和黨初選選民轉投德桑蒂斯的陣營。

相較之下，由於美國兩黨民情分裂嚴重，且特朗普的支持者早已對特朗普「道德冷感」，特朗普官司纏身甚至被判有罪，到底能否着益民主黨和拜登，卻是未知之數。

庭上作為證物之一的卡羅爾照片。（Reuters）

國債上限的政治不確定性

如果說特朗普性侵案是美國最重要的政治花邊的話，美國未來好幾周的政治頭條就離不開國債上限提升的兩黨爭奪。經過5月9日的談判後，拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等人雖然未能取得任何進展，卻馬上責成下屬進行磋商，待本周五（12日）再來一場白宮國會巨頭會議。

為了點明美國債務違約危機的嚴重性，美國財長耶倫（Janet Yellen）已在致電美國商界領袖，似乎是希望他們向共和黨人施壓。拜登在9日白宮會面之後，更表明他不排除會破天荒運用美國憲法第十四修正案中「美國公債有效性……不容被質疑」的條款為理由，不經國會授權直接越過國債上限。同時，由於拜登下周就要啟程到日本出席G7峰會，其後亦將到澳洲參加四方安全對話（QUAD）峰會，不能留在華府與共和黨人談判國債上限和聯邦開支問題，拜登本人甚至提到他有可能為國債上限一事而缺席G7。

國會眾議院共和黨人目前提出的提高國債上限方案，除了與大減開支和廢除拜登氣候政策等項目綑綁之外，還只將國債上限作少量提升，或至來年3月而止。由此可見，國債上限之爭可能會在2024年大選年再度爆發。

5月9日，拜登與國會兩黨領袖會面後見記者。（Reuters）

不過，兩黨的國債爭奪，往往是民情難料的高風險政鬥。在2013年，共和黨人就曾大敗於奧巴馬之手。而這次拜登堅持不作綑綁談判的立場，雖然看似有民意支持，但認為國債上限與聯邦開支應分開處理的民意已從本年2月的65%下跌至58%，而一旦美國進入債務違約，認為錯在共和黨的只比認為錯在拜登的民意比例高3個百分點。

在民情似有鬆動的背景之下，拜登最終可能會放棄企硬，同意共和黨的某些要求，而避過債務違約的危機。而由於共和黨在眾議院只得不足十席的多數，只要有5位溫和派共和黨議員倒戈，拜登甚至根本不必跟麥卡錫妥協。同時，為了暫緩債務違約危機、爭取更多商討條件交換的時間，民主、共和兩黨也有可能會暫緩國債上限幾個月，將「X-date」大限推遲到暑假之後。

由於國債上限之爭存在巨大政治不確定性，共和黨面對2024年大選，很可能會放過這個博取拜登縮減聯邦政府開支和赤字規模的議題——特別是在另一個非常熟悉、易於操作的議題即將落到共和黨手中的時候。

難民問題又來了？

這個議題就是美墨邊境的難民或移民問題。回想2015年特朗普宣布參選總統之初，美墨邊境移民也就是其爭奪總統之位的民粹政治主打之一——「墨哥西政府正在強迫他們最不想要的人來到美國，他們是，很多時候，罪犯、毒販、強姦犯。」最後，這種宣傳策略的結果當然是震動全球的一大成功。

「Title 42」失效前，移民聚集在德州埃爾帕索的美墨邊境。（Reuters）

踏入本周五（12日），自2020年實施至今的特朗普時代驅逐邊境移民法令「Title 42」即將失效，也就是說，拜登當局不能再借特朗普的政策去以「防範新冠疫情傳入」為由在美墨邊境即時驅離非法入境的移民，而要按照費時甚久的程序去處理他們的難民申請。由於美墨邊境地區的移民收容所早已爆滿，很多等待法院處理申請的難民都會被釋放，對邊境城市造成重大負擔——像德州埃爾帕索（El Paso）等城市早已為此進入緊急狀態。

拜登當局對於「Title 42」的失效，採取一手緊一手鬆的方法應對。一方面，拜登將要求任何非法經美墨邊境進入美國提出難民申請的人先在其途經的其他國家先行提出相關申請。這將使大部份難民申請者失去申請資格而被美國遣返回國或送回墨西哥——墨西哥人是唯一例外，因為他們不會經過非原籍國的其他國家；根據2022年的數據，墨西哥公民佔美國難民申請案件的11%。

另一方面，拜登則推出了難民申請預約App，讓人們先行經網上預約在特定地點合法進入美國作出其申請。此舉理論上將能改善移民在美墨邊境闖關的情況，但該App實際使用上非常困難，而且只有極少預約名額，導致不少移民情願硬闖美墨邊境。同時，拜登也對古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉等國公民提供特別難民名額（每月3萬），只要他們在美國有經濟依靠，即可得到預先許可的難民資格。

美墨邊境的一處圍牆。（Reuters）

雖然這一手緊一手鬆的政策方向正確，但執行起來預計將出現重大困難。特別是不少移民都似乎有意利用「Title 42」失效之機而越境一博，美國政府就預計闖關人數在該法無效後馬上提升超過一倍至每日1.3萬之數。白宮方面已興建了一些臨時收容所，並派出1,500名士兵到邊境增援，但「Title 42」無效之後美墨邊境將會無可避免出現一幕又一幕的難民壓境畫面，這將會成為共和黨的重要宣傳工具。

同時，拜登「一手緊」的政策也引起民主黨進步派不滿，共和黨將難民作為重要宣傳將能達至一石二烏之效，一邊鼓動保守派選民出來投票，另一邊則削弱民主黨基本盤對拜登的支持。

在單純的數字上，拜登對於應對非法移民不力的指控更加是百詞莫辯。在疫情前的2019年，美墨邊境越境人數尚在85萬的水平，當時已是十年高位；但拜登上任之後，由於其支持吸納移民的政治形象，加上疫情後拉美經濟變差，2021和2022年非法移民越境人數連續創歷史新高，達至170萬和240萬之數。

雖然由於「Title 42」的驅逐不設懲罰，近四成被驅者會在一個月內再次試圖越境，上述數字多有人數上的重覆點算，但美國選民大多不會計較此等細節。「Title 42」失效、邊防人員失去即時驅離非法入境難民權力之後，越境人數就算不大幅提高，也會在歷史高位徘徊。這就構成了共和黨再打邊境移民牌的大背景。

拜登並沒有認真的黨內挑戰者，幾乎篤定代表民主黨出選2024年總統選戰；近來的共和黨總統初選民調趨勢也顯示，人們對於德桑蒂斯的好感只是曇花一現，特朗普的優勢已愈來愈明顯。2024年總統大選將會是2020年般的「兩老對決」似乎已難以避免的宿命。如果本文不幸言中，其選舉議題竟然又回到2016年大選、2018年中選一般的美墨邊境非法移民身上的話，這更是美國政治敗壞、治理失效的最佳明證。