也門政府軍稱控制曼德海峽　胡塞武裝斥「完全不實」

沙特支持的也門政府軍周一對胡塞武裝發動大型反攻，稱已實質控制全球重要能源航道曼德海峽附近地區。但區內仍與親伊朗的胡塞武裝交火。胡塞武裝否認政府軍取得進展，形容有關說法「完全不實」。



也門新聞部長埃里亞尼（Moammar al-Eryani）表示，政府軍在沙特空軍大力支援下，沿海岸迅速推進，奪取曼德海峽最窄處杜巴卜（Dhubab）一帶的關鍵據點，包括內陸不遠處的杜巴卜機場跑道，並切斷區內餘下的胡塞武裝與其他部隊之間的聯繫。不過，路透社引述另一名政府消息人士指，海峽附近一個軍事基地仍在交戰。

胡塞武裝完全否認政府軍取得進展，並揚言攻擊在沙特領空飛行的任何飛機。沙特周一表示，已在也門空襲數百個目標，為曼德海峽及也門地面部隊提供空中掩護。

在這張於2026年10月1日發佈的影片截圖中，據稱為也門塔伊茲的一處地點發生爆炸並升起濃煙。也門武裝部隊表示，這是針對胡塞民兵的人員、裝備及動向所進行的打擊行動。（Reuters）

由於曼德海峽連接紅海、地中海航線與印度洋，是石油及全球海運的重要咽喉。不過，路透社報道稱，即便也門政府軍重新控制沿岸地區，令胡塞武裝更難擾亂地中海和印度洋之間的航運，但後者仍可能從較內陸或更北的沿海據點，以無人機攻擊船隻。

此外，據五名也門政府軍事消息人士透露，胡塞武裝在戰鬥最激烈的西南部塔伊茲（Taiz）戰線取得重要進展，奪得部分山路，令當地政府軍被圍困。另一名政府消息人士則否認道路已被截斷。