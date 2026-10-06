也門政府軍：與胡塞武裝激烈戰鬥　已收復紅海港口城市摩卡

也門政府軍10月5日表示，經激烈戰鬥後，政府軍已從胡塞武裝（Houthis）手中收復塔伊茲省（Taiz）的紅海港口城市摩卡（Mocha，又稱穆哈）。同日稍早時間，也門政府稱已實質控制曼德海峽（Bab-el-Mandeb）附近地區，但胡塞武裝駁斥該說法「完全不實」，指雙方目前仍在爭奪控制權。



2026年10月5日，也門塔伊茲（Taiz）市面情況。（Reuters）

也門軍方消息人士稱，在當地武裝人員和空中支援下，也門政府軍與胡塞武裝激烈戰鬥後，已重新取得摩卡的控制權，目前仍在周邊地區進行清剿和保衛行動。

路透社報道，胡塞武裝於9月佔領了摩卡，擴大了該組織在也門紅海沿岸，以及戰略要地曼德海峽的勢力範圍。

10月4日，也門總統領導委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）在沙特阿拉伯首都利雅得宣布，經過數周軍事動員，也門政府正式啟動代號為「也門之晨」（Dawn of Yemen）的大規模軍事反攻行動，以收復遭胡塞武裝近期控制的地區。