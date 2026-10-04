美國女死囚打毒針處決失敗　州監獄長辭職被指曾4次督導死刑失敗

美國田納西州（Tennessee）一名女死囚派克（Christa Pike）9月30日被執行死刑，惟她在接受兩劑毒針注射後仍然倖存。田納西州長李爾10月3日宣布，該州監獄系統的負責人斯特拉達（Frank Strada）已就派克的死刑執行失敗辭職。英媒引述死刑律師指斯特拉達自2022年來，在他領導下的兩個州份曾發生4宗死刑執行失敗的案例。



美媒引述斯特拉達的聲明報道，在獨立調查查明州政府日前給派克注射兩劑毒針後執行死刑失敗的原因期間，辭職「符合田納西州人民的最大利益」。

斯特拉達表示：「我相信這次調查完全恰當且必要，我期待盡我所能，幫助找出究竟發生了甚麼事。」

派克的律師10月2日提交的法庭文件中稱，她被送往醫院，並在接下來的數小時依靠呼吸機維持生命，處於昏迷狀態。

律師表示，醫院工作人員一直在努力挽救派克的生命，截至1日較晚時候，他們仍在試圖清除她體內的兩劑戊巴比妥（pentobarbital），該州通常用這種藥物來執行死刑。

派克的遭遇讓外界震驚。州長李爾已下令進行獨立調查。斯特拉達表示，他相信州政府在執行死刑時「按照既定程序履行了其職責」。

派克的律師表示，他們認為吊針喉管出現問題導致戊巴比妥流入她的體內，而非進入血液循環。

律師在法庭中指：「顯然，行刑隊的任何成員都沒有意識到吊針喉管放置不當，或者靜脈破裂，導致戊巴比妥全部或部分進入了派克女士的體內。」

據報道，斯特拉達於2023年1月接手田納西州懲教署，此前他曾擔任亞利桑那州懲教署副署長。 2024年底，他宣布田納西州將修改其執行死刑方法，僅使用戊巴比妥鈉。

據《衛報》報道，記者就斯特拉達的過往經歷向州長施壓，其中包括今年5月的一次死刑執行失敗。當時，田納西州官員花了超過一個小時才找到一名男死囚的靜脈，導致死刑執行被迫中止。此外，斯特拉達在2022年擔任亞利桑那州監獄副主任期間，該州執行了三次死刑，專家和律師稱這些死刑執行過程冗長且「錯漏百出和失敗」（botched）。

死刑律師表示，在斯特拉達麾下執行的五次死刑存在共同問題，包括囚犯遭受長時間的痛苦和注射程序存在疑問，並認為鑑於斯特拉達在亞利桑那州的不良紀錄，州長李爾根本不應該任命他。

派克18歲時，因嫉妒而與男友合謀折磨並殺害了同學斯萊默（Colleen Slemmer）。她後來成為被判死刑的最年輕的女性之一。