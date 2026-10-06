麥當勞面臨集體訴訟　被揭利用AI操控餐點價格　涉及數百萬名顧客

快餐巨頭麥當勞（McDonald's）於美國芝加哥聯邦法院面臨一項全國集體訴訟，公司被指控利用人工智能（AI）的定價系統，非法協調加盟店與直營店的餐點價格。



路透社10月5日報道，聯邦法院於上周五（2日）的訴訟指出，麥當勞違反了美國反壟斷法，與獨立特許經營商串通，利用基於非公開資料訓練出來的演算法來操控價格。起訴書中指出，獨立企業必須獨立自主制定價格。

麥當勞5日發表聲明，指這些指控純屬臆測，缺乏事實依據，表明並沒有為公司的巨無霸漢堡（Big Mac）及其他產品，使用人工智能去制訂價格。同時亦重申定價決策是由特許經營商自行做出，而使用定價建議工具和分析技術在各行業十分普遍。

美國麥當勞遭到集體訴訟，被指使用人工智能操控餐點價格。（示意圖，visual-karsa/Unsplash）

近年來，美國民眾經常發起集體訴訟，指控大公司使用人工智能及演算法操控酒店客房、公寓租務及其他消費項目的價格。

原告律師特納 (Lark Turner) 指，麥當勞利用其海量數據及特許經營體系，對消費者「斤斤計較」，形容「連一條薯條亦不放過」。訴訟指出，該名伊利諾伊州原告正尋求代表全美數百萬名麥當勞顧客提出集體訴訟。