美國麥當勞女店員薯條塞嘴放回餐盒　法官下令暫禁從事快餐工作

美國麻省南橋市（Southbridge）一名麥當勞女員工，此前因一段將薯條塞入口中再放回盒子的影片遭解僱。涉事女子5月18日在達德利（Dudley,）地區法院被正式起訴，並在6月5日出庭受審。她在庭上否認控罪，法官下令對方在官司結束前都不准從事快餐業務。



據Boston 25 News取得的法庭文件顯示，來自南橋的22歲女子桑托斯（Kaylie Santos）被指控分發含有有害物質的食品。該指控源自於4月9日發生在當地一麥當勞門市的事件。

網上流傳的影片顯示，該名女職員抓取一把薯條塞進嘴裏，隨後放回準備提供給顧客的盒子中，並對着鏡頭說：「你今天想要薯條，對吧？」她的同事則在一旁笑着。

據悉，在南橋麥當勞擔任經理的桑托斯，與點薯條的顧客此前相識。法庭文件顯示，兩人曾交往約兩年，而桑托斯據稱對兩人在2024年10月的分手感到不滿。

麥當勞業主Spadea & Balducci Family發表聯合聲明，稱該兩名員工已遭解僱，其行為不代表組織的食品安全標準或價值觀，他們正積極與地方當局及當地衞生部門合作，而衞生部門並未發現任何公共衞生問題或違規行為。