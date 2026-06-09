美國20歲麥當勞經理突遭同事「迎面淋滾油」　全身皮開肉綻慘毀容

才剛訂婚就發生慘案！美國加州尤巴城（Yuba City）一家麥當勞（McDonald's），20歲店經理在下班時間，慘遭同事潑灑「滾燙熱油」，導致全身多處大面積燒傷、臉部毀容。緊急送醫插管搶救，至今超過一週仍未脫離險境，醫療團隊正全力抑制燒傷範圍的擴大與惡化。



同事無預警熱油襲擊

《紐約郵報》（New York Post）報道，年僅20歲的店經理史密斯（Jacob Smith）5月30日下班後，遭23歲同事布魯特（Jalani Bluett）毫無預警地，朝正臉潑灑滾燙熱油。史密斯當場皮開肉綻，就醫後臉部、頸部、手部和肩部三度燒傷，目前仍在加護病房插管治療，尚未脫離險境。

美國加州尤巴城（Yuba City）一名年僅20歲的麥當勞員工，上班期間莫名奇妙遭同事潑灑熱油。（圖/翻攝自YouTube@abc10）

20歲麥當勞店經理遭同事潑滾油 嚴重燒傷駭人畫面曝光（慎入）：

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事件發生後，布魯特被通報失蹤，不過警方僅隔幾日，便將他拘捕到案。警方透露，尚不清楚布魯特的作案動機，目前仍在調查整宗案件。史密斯的母親安柏（Amber Smith）悲痛欲絕，表示兒子和布魯特毫無過節，史密斯完全不知道為何成為攻擊對象。

剛訂婚 年僅20歲事業有成

安柏在募款網站GoFundMe為兒子發起善心捐款，以支付龐大的醫療與後續復健費用。安柏表示，雖然史密斯才20歲，不過已完成訂婚，也是該家麥當勞的經理，每天都十分努力工作。

儘管康復之路漫長，仍然承受巨大痛苦，史密斯依舊保持樂觀的態度。安柏說道：

我的兒子精神狀態非常好，在這一切發生之後，一直保持積極樂觀的態度，努力讓我們感覺好一些。

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