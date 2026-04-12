麥當勞CEO試食新品反應成笑柄　歸咎遵從母親餐桌禮儀教導

麥當勞（McDonald's）行政總裁坎普欽斯基（Chris Kempczinski）將近月在鏡頭前試吃麥記新品的方式被嘲諷，歸咎於母親的禮儀教導。當時，他正在試吃麥當勞新推出的巨無霸漢堡，影片中他只咬了一小口，這滑稽的一幕被廣泛傳播。他近日回應稱，只是聽從母親「不要嘴裏塞滿東西說話」的忠告。



坎普欽斯基4月向《華爾街日報》表示，「我把這一切都怪罪於我媽，因為她告訴我『嘴裏塞滿東西的時候別說話』，」他笑言：「當時我應該直接說『管它的，我就是要嘴裏塞滿東西說話』。」

此前他於社交媒體品嘗新品「大拱門」（Big Arch）漢堡時，僅咬一小口且稱不知如何享用，引發網友反感。隨後他再錄製吃麥當勞雞塊的影片，卻仍遭譏諷「比漢堡那口更糟」、「看起來不想吃自家產品」。TikTok用戶更直言，「他為甚麼要把事情做得看起來很痛苦？」「危機公關失敗」。

坎普欽斯基試吃麥當勞新品影片畫面：

另一位用戶說，坎普欽斯基的「氣場讓人聯想到羽衣甘藍沙律」，暗示其難以說服消費者購買這款豪華漢堡。儘管網絡嘲笑不斷，《商業內幕》報道麥當勞股價仍年增約3%。坎普欽斯基於2019年出任麥當勞行政總裁。