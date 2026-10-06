斯里蘭卡男子因Facebook言論被沙特阿拉伯判死刑　舉國震驚促輕判

一名斯里蘭卡工人在沙特阿拉伯面臨死刑，此前上訴法院認定他因在Facebook上發表評論而犯有褻瀆伊斯蘭教及先知穆罕默德（Muhammad）的罪行。此案在斯里蘭卡引發了強烈關注，並在全國範圍內激起了來自民間社會的請願呼聲，多個政黨和政府機構已協同進行外交努力，尋求沙特方面給予寬大處理。



24歲斯里蘭卡工人Anojan Sivarasa遭到起訴，起因是斯里蘭卡一次印度教朝聖活動期間發生的一宗事件引發了社交媒體上的爭論。6月下旬，一段影片在社交媒體上廣泛流傳，顯示一名年輕穆斯林男子踢了一隻跟隨印度教朝聖者的狗，這引發了網上宗教爭論。

在爭論過程中，一名用戶發表了針對某位印度教神祇的貶損言論，Anojan 隨後用泰米爾語發文回應，言辭中侮辱了先知穆罕默德。雖然 Anojan 迅速刪除了評論並發布了道歉片段，惟該評論已被截圖並引起了其沙特僱主和沙特官員的注意，導致他在7月被捕。

斯里蘭卡宗教團體10月3日向總統提交備忘錄，請求政府介入確保Sivarasa Anojan獲釋。(網上圖片)

隨後，他的個人電子設備被沒收，其社交媒體帳號也被沙特官員刪除。Anojan的家人表示：「沙特阿拉伯那邊其實對此事毫不知情，是斯里蘭卡有人向Anojan工作的公司發送了電子郵件。我甚至不願提及那些人的身份」。事後，因其任職公司將此事通報了沙特阿拉伯當局，故隨後才有對他立案調查。

最初，Anojan被哈薩（Al-Ahsa）刑事法院判處5年監禁，並處以300萬沙特里亞爾（約628萬港元）的罰款。上月17日，案件出現了重大轉折：沙特檢方提出上訴，要求依據伊斯蘭教法（Sharia law）而非該國的網路犯罪法規對Anojan進行起訴。上訴法院批准了檢方的請求，將刑罰加重為死刑。

數日後，他的家人在總統秘書處會見了總統迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）。總統向他們保證，政府將不遺餘力地爭取為他獲得特赦，並指示透過外交管道與沙特當局進行交涉。

斯里蘭卡總統迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）保證，政府將不遺餘力地爭取為他獲得特赦，並指示透過外交管道與沙特當局進行交涉。（Reuters）

沙特當局尚未公佈正式的處決時間表，目前尚不清楚該判決何時執行。該國向來有在不預先通知家屬或外國使館的情況下執行死刑的先例，往往只在判決執行後才告知其親屬。然而，自9月28日以來，其家人一直未收到關於他狀況的任何消息。

一個由4人組成的斯里蘭卡法律代表團，將於本周前往沙特阿拉伯，會見負責Anojan案件的當地辯護律師，協助他上訴。

沙特是少數海灣國家的法律制度採取最接近傳統的伊斯蘭教法（Sharia）體系，即以伊斯蘭法理作為國家法律框架的根本基石，儘管近期的法律改革已引入了成文的民事和商事法律。

另據國際移民組織（IOM）的數據，沙特有超過1000萬外籍勞工。人權組織強調，由於語言障礙和缺乏適當的法律代理，低薪外籍勞工在當地法律體系中面臨特殊的脆弱處境。不過，與沙特法院判處的毒品犯罪或謀殺罪死刑相比，因褻瀆罪而被處決的情況相對罕見。