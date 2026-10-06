諾貝爾物理學獎Francis Halzen享殊榮　表彰發現高能中微子成就

2026年度諾貝爾物理學獎（Nobel Prize in Physics 2026）10月6日揭曉，由科學家Francis Halzen獲得殊榮，瑞典皇家科學院稱，獎項為表彰他在建立「冰立方中微子天文台」（IceCube Neutrino Observatory）及在發現源自宇宙的高能中微子方面所做出的決定性貢獻。



Halzen意識到南極的極純冰體可以用來追蹤一種名為中微子的粒子，這是一種幾乎沒有質量、能穿過星體和其他物質的粒子，不像光子般容易被遮擋，因此可以讓科學家觀察以傳統天文方法看不到的宇宙現象。

Halzen領導建立了位於南極冰層下約1.5公里、體積達到1立方公里並配備光傳感器的冰立方中微子觀測站，利用冰中的光學感測器捕捉中微子與冰作用時產生的切倫科夫光（Cherenkov radiation）。

Francis Halzen 1944年生於比利時，現時在美國的威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）從事研究，擁有美國國籍。

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今年諾貝爾獎上調獎金金額，由1100萬瑞典克朗（約859萬港元）升至1200萬瑞典克朗（約938萬港元）。

在上一年，3名科學家John Clarke、Michel H. Devoret與John M. Martinis共享2025年度諾貝爾物理學獎獎項，諾貝爾獎稱，得主們在晶片上進行的實驗，揭示量子物理學的運作，表彰他們「在電路中發現宏觀量子力學隧道和能量量子化」。

根據諾貝爾獎網站資料，John Clarke於1942年生於英國劍橋，Michel H. Devoret於1953年生於法國巴黎，John M. Martinis於1958年生於美國加州。3人均任職於美國的大學。